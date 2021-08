30.08.2021, 05:08 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Eine Woche vor der neuen IAA - Licht und Schatten

Die Automesse IAA Mobility in München startet in einer Woche. Die Veranstalter wollen mit einem neuen Konzept punkten, das auch die Innenstadt mit einbindet. Doch kurz vor Beginn hält sich die Resonanz bei Ausstellern und Publikum in Grenzen.