Ein Jahr Roland Busch als Siemens-Chef

Vor ziemlich genau einem Jahr war Roland Busch in erster Linie Industrie-Insidern bekannt. Zwar saß der promovierte Physiker schon seit Jahren im Vorstand von Siemens, doch die ganz große Bühne suchte er in dieser Zeit selten. Ganz anders als der damalige Konzernchef Joe Kaeser, der nicht zuletzt über Twitter gerne die breite Öffentlichkeit an seinen Gedanken zur Lage der Welt teilhaben ließ.

Kein Mann der spektakulären Auftritte

Mit dem Wechsel auf den Chefsessel rückte Busch zwangsläufig mehr ins Rampenlicht, verzichtete aber auf spektakuläre Auftritte und provokante Tweets ebenso wie auf große strategische Ankündigungen. Siemens sei im Prinzip gut aufgestellt, so Roland Busch, als er im November die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres präsentierte: "Wir haben ein sehr, sehr starkes Portfolio, das auch nachgefragt wird. Portfolio in Richtung Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Dieses Portfolio, das wir in allen Bereichen haben, ob es nun Industrie ist, Infrastruktur, Gebäude, Mobilität oder auch Gesundheit, hat uns dieses hervorragende Ergebnis beschert."

Energiegeschäft und Medizintechnik sind inzwischen eigene DAX-Konzerne

Busch präsentierte damals deutliche Zuwächse beim Gewinn und kündigte eine höhere Dividende an. Der Umbau der Vorjahre habe sich für Siemens gelohnt, so der Kern seines Vortrages. Und auch bei der heutigen Hauptversammlung dürfte diese Aussage im Zentrum von Buschs Ausführungen stehen. Siemens hatte das Energiegeschäft und die Medizintechnik abgespalten. Beide sind heute als eigenständige Firmen im DAX.

Auf dem Weg zum Digitalkonzern

Siemens selbst konzentriert sich seither auf die digitale Ausrüstung von Fabriken und Industrie-Prozessen, vernetzte Infrastrukturen und die Mobilität auf der Schiene. Das alles sieht Roland Busch vor dem Hintergrund des globalen Trends zu mehr Nachhaltigkeit: "Wenn Sie einen digitalen Zwilling von einer Fertigung bauen, dann müssen Sie nicht in Muster gehen." Das, so Busch, schone Ressourcen. Auf der anderen Seite gehe es um hocheffiziente Antriebe: "Sei es in der Industrie, sei es in der Mobilität: Unsere Züge brauchen 20 Prozent weniger Energie. Weil wir eben Hoch-Technologie einsetzen. Und auch in der Gebäudetechnik und Gebäude-Automatisierung. Von dieser Seite gibt es eben Rückenwind. Und wir glauben, dass deshalb unsere Produkte mehr und mehr nachgefragt werden."

Weitere Sparten stehen zum Verkauf

Allerdings wird sich Siemens auch weiter von Produkten und Sparten trennen. Auf der Verkaufsliste steht unter anderem die Straßen-Verkehrstechnik, aber auch das Geschäft mit großen Antrieben etwa für den Bergbau wurde ausgegliedert, was als Vorbote für einen Verkauf gilt. Ein Schritt, gegen den heute Mitarbeiter unter anderem am Spartensitz Nürnberg protestieren.

Investoren sind zufrieden

Zufrieden mit Roland Buschs Jahresbilanz als Siemens-Chef sind viele Investoren. "Die Bilanz ist gut. Man hat ja Siemens mit einer Vision umgebaut in einen digitalen Technologie-Konzern. Und diese Rechnung geht auf", sagt Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Die einzelnen Bereiche seien positiv, der Gewinn sei sehr viel besser geworden, die Rendite sei stark, die Dividende gehe nach oben. "Unter dem Strich eine sehr positive Bilanz."

Nur beim Aktienkurs sieht Bergdolt noch deutlich Luft nach oben. Ähnliche Kritik kam im Vorfeld der Hauptversammlung auch von einigen Investment-Gesellschaften.