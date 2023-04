Ein halbes Jahr zwölf Euro Mindestlohn: Das sagen Betroffene

Auf den Gemüsefeldern der Gärtnerei Böck in Poing bei Ebersberg ist es noch kalt und ruhig – drinnen im elf Hektar großen Betriebsgewächshaus herrscht Hochbetrieb: Erde von A nach B transportieren, Töpfe befüllen, umpflanzen. An einer Umpflanzstation wird rumänisch gesprochen. Den Gesprächsanteilen zufolge hat eine Frau im blauen Pullover das Kommando. Sie verrät nur ihren Vornamen: Dana aus dem nordrumänischen Suceava. Seit vier Jahren kommt sie zur Saisonarbeit nach Poing, in Kontakt mit der deutschen Sprache kommt sie dabei kaum. Heuer erhält sie erstmals den aktuellen Mindestlohn von zwölf Euro: "Sehr gut, ja!"

Betriebseigentümer: Mindestlohn steigt schneller als die Preise

Denn das ist mittlerweile das Dreieinhalbfache des rumänischen Mindestlohns. Dafür kommen Dana und ihre Landsleute für mindestens sechs Wochen, manchmal ein halbes Jahr lang zum Arbeiten nach Poing. Das Gehalt kommt von Betriebseigentümer Florian Böck. Er sei zwar nicht gegen eine Lohnerhöhung, nur dafür müsste der Lebensmittelpreis schritthalten mit den erhöhten Lohnkosten. "Wir sind von sieben Euro vor fünf Jahren auf nun zwölf Euro gestiegen. Aber die Produkte sind immer noch fast so billig wie vor fünf oder sechs Jahren."

Die Mindestlohnerhöhung, die Böck an Dana und andere Saisonarbeitskräfte auszahlt, kann er nicht einfach auf seinen Produktpreis draufpacken, sonst verliert er noch mehr Abnehmer. Denn Böck konkurriert ohnehin schon mit seinem Gemüse mit dem europäischen Ausland. Spanische Bauern zum Beispiel werben marokkanische Saisonarbeitskräfte für den Mindestlohn von 6,55 Euro an. Das macht die Ware günstiger als in Deutschland.

Lösung gegen Dumpinglöhne: Europäischer Mindestlohn?

Böck erlebte vor allem im letzten Jahr, dass der Lebensmitteleinzelhandel die ausländische Ware klar bevorzugt - zum Leidwesen der einheimischen Betriebe. Dafür seien auch die Verbraucher verantwortlich: "Die sagen sofort 'Warum darf ein Rucola 70 Cent kosten? Der kostet beim Discounter 50 Cent.' Es muss immer billig, billig, billig sein! Das ist unverständlich."

Damit aber kein Rattenrennen um die niedrigsten Löhne entsteht, fordern einige Ökonomen einen europäischen Mindestlohn. Florian Böck: "Das wäre sinnvoll, ein konsequenteres Europa."

Mindestlohn hilft Geringverdienern bei Lohnverhandlungen

Zwei Wände weiter von Florian Böcks Büro stehen die vollen Regale des hausinternen Online-Shops. Hier sortiert Nicole Riederer mit zwei Kolleginnen die Ware zum Versand vor. Riederer erhält seit letztem Jahr einen Stundenlohn von 15 Euro. Die Höhe des Mindestlohns hat also keine Auswirkungen auf ihr Gehalt. Oder doch? Konnte sie vielleicht dadurch leichter eine eigene Lohnerhöhung bewirken? "Ja! Ich denke mal, man kann einfacher darüber sprechen. Und da findet man schon irgendwie eine Lösung."

Verschiebt also der erhöhte Mindestlohn die Verhandlungsbasis zugunsten einiger Arbeitnehmer? So sieht es Gärtnereieigentümer Florian Böck: "Nun sagt natürlich einer, der bei uns zwölf, 13, 14 Euro verdient hat 'Jetzt passt irgendwas nicht mehr. Wir brauchen auch mehr Geld.'" Weil er das hierarchische Gefüge im Betrieb gefährdet sieht, erhöht er entsprechend. "Und das kostet uns richtig viel Geld."

Preisdruck für Arbeitgeber, mehr Spielraum für Geringverdiener

Für Florian Böck bedeuten die Lohnerhöhungen mehr Preisdruck, für Nicole Riederer, dass sie ihrer Familie auch etwas bieten kann. "Wir haben ein zehnjähriges Kind. Und man fährt halt doch mal ein-/zweimal Mal in den Urlaub im Jahr, und das auch mal länger und vielleicht mal ein bisschen weiter weg. Das ist schon drin."

Vielleicht gibt’s auch einen Familienausflug zu Ostern, die Festangestellten bekommen an Karfreitag frei. Dana und die Saisonarbeiter werden da noch im Betrieb sein, sie arbeiten meistens 47 Stunden pro Woche. So richtig ruhig wird es die nächsten Monate im Gewächshaus der Gärtnerei Böck also selten.