Ein Drittel des Einkommens geht für die Miete drauf

8,70 Euro beträgt die durchschnittliche Miete für einen Quadratmeter Wohnung in Deutschland. Dazu kommen noch die Stromkosten - und in diesem Jahr für viele eine hohe Heizkosten-Nachzahlung.

Statistik berücksichtigt Mieten und Einkommen sowie Wohnungsgrößen

Wenn es nach der Statistik geht, kosten Mietwohnungen im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen, der damit verbundenen Kaufkraft und den allgemeinen Lebenshaltungskosten überall in Deutschland ungefähr gleich viel. Das gilt überraschenderweise sogar für die teuerste Großstadt, für München. Auch hier liegt mehreren Umfragen zufolge die Mietbelastung bei 28 Prozent des verfügbaren Einkommens - das mit rund 62.000 Euro aber auch besonders hoch ist. In Bayern ist die Wohnungsmiete im oberfränkischen Hof am billigsten, wo sogar bundesweit die niedrigsten Mieten verlangt werden.

Untere bis mittlere Einkommen sowie Rentner oft stärker belastet

Probleme mit der Miete haben vor allem Menschen mit unteren und mittleren Monatseinkommen (im Bereich von 2.000 bis 2.500 Euro und darunter), zu denen viele Rentner zählen. Bei den allgemeinen Lebenshaltungskosten gibt es ganz generell große Unterschiede. Sie machen etwa 25 Prozent aus im Vergleich von München und Teilen Ostdeutschlands.

Auf dem Land steht Mietern mehr Wohnfläche zur Verfügung

Unterschiede gibt es auch bei den Wohnflächen, die pro Person im Durchschnitt bundesweit 55,5 Quadratmeter betragen, so dass ein Ehepaar ohne Kinder 111 Quadratmeter bewohnt. Das wiederum ist in Großstädten häufig nicht der Fall, wo die Wohnverhältnisse beengter sind.

Wer dagegen aufs Land zieht, um mit seiner Familie mit Kindern mehr Platz zu haben, muss höhere Mobilitätskosten mit einplanen, wie etwa für längere Autofahrten. Wer dagegen in der Stadt kein Auto braucht wegen des gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehrs, kann in manchen Städten unterm Strich sogar günstiger als auf dem Land leben.

Singles zahlen ein Drittel für die Miete – Paare nur gut ein Fünftel

Ein wichtiger Faktor ist auch die Frage, ob man allein oder mit anderen zusammenlebt. So ist die Mietbelastung in Einpersonenhaushalten mit 32,7 Prozent des verfügbaren Einkommens deutlich höher als bei Haushalten mit zwei oder drei Personen (22,8 Prozent). Erst ab vier und mehr Personen steigt die Belastung wieder an und beträgt dort im Schnitt 23,4 Prozent des Haushaltseinkommens.