Eierfärberei: Ostergeschäft läuft "so schlecht wie noch nie"

Seit 38 Jahren färbt Burkhard Glaser auf dem Geflügelhof Lück in Sommerkahl im Landkreis Aschaffenburg Ostereier im großen Stil. Noch nie stand die Färbemaschine in der heißesten Zeit des Jahres still. Bis jetzt. "Wir haben kurz vor Ostern eigentlich immer 18 Stunden pro Tag gefärbt. Dieses Jahr waren es gerade mal 12 Stunden – an manchen Tagen lief die Färbemaschine gar nicht", so Burkhard Glaser, Geschäftsführer des Geflügelhofs, zum Bayerischen Rundfunk. Das Ostergeschäft laufe "so schlecht wie noch nie". Glaser arbeitet für Direktvermarkter und Selbsterzeuger.

Deutlich weniger bunte Eier als üblich in Sommerkahl

In der Vergangenheit wurden auf dem Geflügelhof Lück zwischen Januar und Ostern bis zu sieben Millionen Eier gefärbt. Aktuell sind es laut dem Geschäftsführer dreieinhalb Millionen. Zwar seien vor Kurzem noch ein paar Aufträge eingegangen, doch Glaser geht davon aus, dass er 2023 rund ein Drittel weniger Eier färben wird als gewöhnlich. Der Grund: gestiegene Futterkosten, gestiegene Energiekosten und zu wenige Eier auf dem Markt. Die Vogelgrippe stelle mittlerweile ganzjährig ein Problem dar, es fehle an Bruteiern.

Ostereier sind dieses Jahr teurer

Zudem ist in Deutschland seit dem 1. Januar 2022 das Kükentöten verboten, auch männliche Küken müssen aufgezogen werden. "Das schlägt sich alles auf den Preis nieder", betont Christoph Repp aus Großheubach. Er betreibt im Landkreis Miltenberg eine Geflügelfarm und Nudelfabrikation. Bis zu 60.000 Eier täglich kocht und färbt sein Team in der "Ostereierwerkstatt" am Hofladen in Großheubach, die Maschine schafft 3.000 Eier in der Stunde. "Unsere Färbemaschine braucht 40 Kilowatt in der Stunde. Energie, Futter – alles ist teurer geworden, das Ei kostet mittlerweile fast 10 Cent mehr", so Repp.