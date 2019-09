Ehemaliges Quelle-Versandzentrum wird neues Ämterzentrum

Die Stadt wird ein neues Ämterzentrum im umgebauten Quelle-Areal errichten. Ein langfristiger Vertrag über 25 Jahre soll von der Stadt dafür unterschrieben worden sein.

Stadt mietet sich für 25 Jahre ein

Mit 250.000 m² ist das Gebäude, nach dem Flughafen Berlin-Tempelhof, die derzeit zweitgrößte leerstehende Immobilie Deutschlands. Das soll sich demnächst ändern. Stadtkämmerer Harald Riedel (SPD), der den Deal vorangetrieben hat, hofft darauf, dass der Düsseldorfer Immobilienentwickler nun schnell mit den Planungen beginnt. Er rechnet damit, dass die Stadt die zusätzlichen Büros ab dem Jahr 2024 nutzen kann. Der Mietvertrag soll über 25 Jahre laufen.

Seit zehn Jahren Leerstand

Nach der Quelle-Pleite stand plötzlich ein riesiger Komplex in der Fürtherstraße leer. Es gab nach 2009 einzelne Händler, die sich in einem kleinen Teil einmieteten. Auch die Ausstellung „Körperwelten“ war zu Gast, doch immer handelte es sich nur um eine Zwischennutzung. Seit 2017 ist das Gebäude komplett „entmietet“.

Es kam zur Zwangsversteigerung. Für 16,8 Millionen stieg der portugiesische Shopping-Mal-Betreiber Sonae Sierra ein, doch die Stadt konnte sich nicht über die Nutzung mit dem Käufer einigen. 2018 verkauften die Portugiesen das Gebäude an den Düsseldorfer Immobilienentwickler Gerchgroup.

Aus "Quelle" wird "The Q"

Der Projektentwickler will nun das Gebäude überwiegend zu Wohn- und Gewerbenutzung umbauen. Und: Die alte Quelle bekam einen neuen Namen: The Q. Insgesamt 700 Millionen Euro sollen investiert werden. In diesem Jahr wurde der Bauvorantrag eingereicht. Nach ersten Plänen sollen dann Wohnungen auf 190.000 Quadratmetern angeboten werden. Hinzu kommt ein geförderter Wohnungsneubau auf bis zu 15.000 Quadratmetern. Damit entsteht eine kleine neue Stadt in der Stadt.

Das ehemalige Heizhaus des Areals soll von der Entwicklung ausgenommen werden und in der Verwendung des Quelle-Künstlerkollektivs bleiben.