EEG-Umlage sinkt 2019 leicht

Es sind rund 24 Milliarden Euro, die jedes Jahr durch die EEG-Umlage den Erneuerbaren Energien zugute kommen. Der Betrag ist seit einigen Jahren relativ konstant, da sich weder am Stromverbrauch noch an der EEG-Umlage Wesentliches verändert hat.

Allerdings ist in der gleichen Zeit die Menge des ökologisch erzeugten Stroms erheblich gestiegen, wie die Bundesnetzagentur in einer Mitteilung schreibt. Im Vergleich zum Jahr 2014 wird demnach mittlerweile 50 Prozent mehr Ökostrom erzeugt – und das für die gleiche Fördersumme. Der Anteil der Erneuerbaren an der Stromversorgung in Deutschland liegt damit bei rund 40 Prozent.

Ausgaben für Netzausbau steigen

Erste Anlagen kommen sogar phasenweise vollständig ohne Förderung aus. Das ist immer dann der Fall, wenn die Fördersumme pro Kilowattstunde Strom niedriger ist als der Börsenpreis für Strom. Einer ersten Photovoltaikanlagen gelang das gerade erst im August.

Die EEG-Umlage macht künftig mit ihren 6,4 Cent knapp ein Viertel des Endverbraucherpreises für Strom aus. Obwohl die Umlage das zweite Jahr in Folge leicht sinkt, werden Verbraucher am Ende trotzdem keine sinkenden Strompreise sehen. Denn auf der anderen Seite steigen die Ausgaben für den Netzausbau.