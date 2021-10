Bayerische Industrie fordert Abschaffung der EEG-Umlage

Um Stromkunden zu entlasten, hat sich der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dafür ausgesprochen, die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zur Förderung des Ökostroms so schnell wie möglich komplett abzuschaffen. "Die gesunkene EEG-Umlage darf nicht als Einmaleffekt verpuffen", erklärte Altmaier in Berlin. Die erneuerbaren Energien würden gegenüber fossilen Energieträgern immer wettbewerbsfähiger, so Altmaier: "Gerade in Zeiten, in denen die Weltmarktpreise von Gas, Öl, Kohle steigen, ist die stark gesunkene EEG-Umlage eine gute und wichtige Nachricht für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland wie auch für die Wirtschaft, vor allem den Mittelstand." Altmaier fügte hinzu, dass die EEG-Umlage auf diesem Niveau nicht stehenbleiben dürfe.

vbw: "Umlage-Modell nicht mehr zeitgemäß"

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) schließt sich der Forderung Altmaiers an. Hohe Stromkosten würden die bayerische Wirtschaft belasten und seien im internationalen Wettbewerb ein massiver Nachteil. "Deswegen muss die EEG-Umlage, die jährlich Kosten in Milliardenhöhe verursacht, schnellstmöglich abgeschafft werden", forderte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Das Umlage-Modell sei nicht mehr zeitgemäß. Weiterhin müssten Netzentgelte bezuschusst und die Stromsteuer auf das europarechtliche Minimum abgesenkt werden, erklärte Brossardt.

Bundesumweltministerin Schulze begrüßt Senkung der EEG-Umlage

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nannte die Senkung der EEG-Umlage eine "sehr gute Nachricht" für die Umwelt, auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. "Es ist in Zeiten steigender Preise für Kohle, Öl und Gas ein Glücksfall für Deutschland, dass wir die erneuerbaren Energien haben. Wind- und Sonnenkraft sind längst keine Preistreiber mehr, sondern Preisbremser."

Der beherzte Ausbau von Wind- und Solaranlagen sei daher auch der beste Schutz vor dem Auf und Ab an den fossilen Weltmärkten. Mit der Senkung der EEG-Umlage könne es gelingen, dass in Deutschland anders als in vielen anderen Ländern Europas die Strompreise im Winter stabil bleiben.

EEG-Umlage sinkt auf 3,723 Cent pro Kilowattstunde

Wie die vier Übertragungsnetzbetreiber heute mitteilten, sinkt die EEG-Umlage von zuvor 6,5 Cent auf exakt 3,723 Cent pro Kilowattstunde. Hauptursache sei der deutlich gestiegene Preis für Strom an der Strombörse, erklärt Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbands der bayerischen Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft: "Jetzt haben wir dieses Jahr eben den Effekt, dass der sogenannte EEG-Strom viel mehr wert ist, als in den Vorjahren."

Strom wird für Haushalte vermutlich nicht billiger

Über die Umlage wird die Förderung von vor allem Windrädern, Photovoltaik- und Biogasanlagen finanziert. Die EEG-Umlage ist seit ihrer Einführung zu einem wesentlichen Anteil der Stromkosten angewachsen. Für die Haushalte wird der Strom aber vermutlich nicht billiger, weil die Beschaffungskosten für Strom auf Rekordhöhe sind und die Netzentgelte steigen dürften.

(Mit Material von dpa)

