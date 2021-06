Edeka-Zentrallager: Marktredwitz stimmt Millionen-Bau zu

Für 310 Millionen Euro baut Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen ein neues Zentral- und Regionallager an der A93 bei Marktredwitz. Hierfür hat der Bauausschuss der Stadt Marktredwitz einstimmig sein Okay gegeben.

Neues Edeka-Zentrallager soll 2024 fertig sein

Es ist die größte Investition, die ein Unternehmen in Marktredwitz je getätigt hat. Das 100.000 Quadratmeter große Gebäude soll im Ortsteil Thölau entstehen. Der Spatenstich für das Mammutprojekt soll voraussichtlich am 9. Juli 2021 erfolgen. Bis 2024 soll das neue Lager, das auf einer Fläche von 46 Hektar entsteht, fertig sein. Die Fläche ist vergleichbar mit 64 Fußballfeldern. Edeka hat bereits erste Pläne für das Gebäude vorgestellt.

Edeka verspricht Arbeitsplätze und Versorgung auf dem Land

"Die beeindruckende Investition sichert nicht nur in Marktredwitz selbst, sondern weit über die Region hinaus eine Vielzahl von Arbeitsplätzen. Sie steht gleichzeitig für eine langfristig gute und verlässliche Versorgung der Menschen, gerade auch in unseren ländlichen Regionen im Freistaat Bayern", so Rainer Kämpgen, Logistik-Vorstand von Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen.

Supermarkthändler verdoppelt die Kapazität zum Teil

Derzeit beschäftigt Edeka im bisherigen Zentrallager in Marktredwitz 450 Mitarbeitende in der Logistik sowie 70 Angestellte in der Verwaltung, heißt es in einer Edeka-Pressemitteilung.

Der Altstandort, der wenige Kilometer vom neuen Gelände entfernt ist und an dem zuletzt zu Streiks aufgerufen worden war, komme hinsichtlich der zu erwartenden Artikelanzahl an seine Grenzen. Die Bereiche Frische-, Tiefkühl- und Trockensortiment würden weiterwachsen – die Artikelanzahl erhöhe sich von 13.000 auf etwa 28.000, so die Prognose von Edeka.

Politik hofft auf "Imagesteigerung" für Oberfranken

Oberbürgermeister Oliver Weigel (CSU) sprach von einer guten Nachricht für Marktredwitz und ganz Nordostbayern: "Durch den Bau des neuen Logistik-Zentrums werden nicht nur viele Arbeitsplätze in der Region gesichert – es sind auch zahlreiche positive Folgeeffekte zu erwarten. Ein derartiges Projekt wird weit über die Region hinaus für Aufmerksamkeit sorgen und ist ein wesentlicher Baustein zur weiteren Imagesteigerung Oberfrankens", so Weigel.