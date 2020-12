Bald noch mehr E-Scooter in deutschen Städten

Was wird auf den Gehwegen in großstädtischen Zentren passieren, wenn der E-Scooter-Verleih mit dreistelligen Millionenbeträgen ausgeweitet wird? Die Zahl der Anbieter ist zwar zurückgegangen, aber die verbleibenden Konkurrenten haben einen ultimativen Verdrängungswettbewerb angekündigt.

Verdrängungskampf hat begonnen

Den gewinnt, wer mit der größten Zahl von geparkten E-Tretrollern die Konkurrenten möglichst an jeder Ecke ausstechen kann. Der schwedische Anbieter Voi hat 160 Millionen Dollar allein für die Expansion in Deutschland bei Investoren eingesammelt und kündigte an, dass nur wenige Start-ups überleben werden, weil sie bisher hohe Verluste machen und ständig neue Geldspritzen brauchen.

Bei Tier in Berlin waren es zuletzt 250 Millionen Dollar an frischem Geld. Der von Daimler unterstützte Rivale Bolt aus Estland wollte 2021 mit 100 Millionen Euro alle überrollen. Allein Bolt will im nächsten Jahr 130.000 Roller in mehr als 100 Städte bringen in ganz Europa. Aber es gibt eben auch die anderen, die noch viel mehr investieren wollen.