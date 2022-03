Wie sinnvoll ist das E-Rezept?

Technische Probleme führen zu Verzögerungen

Die ersten gesetzlichen Initiativen zum E-Rezept gab es schon im Jahr 2004. Doch erst das im Sommer 2019 in Kraft getretene Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung machte den Weg frei. Unter der Leitung der Gematik – einem Unternehmen, das zu 51 Prozent dem Bundesgesundheitsministerium gehört – sollte das E-Rezept verpflichtend zum 1. Januar 2022 eingeführt werden.

Doch nur wenige Wochen vor diesem Termin kippte der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Rollout und verdonnerte das E-Rezept zu einer verlängerten Testphase. In einem Schreiben des Ministeriums hieß es, die nötige technische Infrastruktur stehe noch nicht flächendeckend zur Verfügung. Ein neues, konkretes Datum für den Start gibt es bisher nicht. Stattdessen einigten sich die Gesellschafter der Gematik auf verschiedene “Qualitätskriterien” geeinigt die erfüllt werden müssen, bevor das E-Rezept an den Start geht.

Ziel: 30.000 ausgestellte E-Rezepte

Das Wichtigste, sagte Gematik-Geschäftsführer Markus Leyck Dieken, sei die Marke von 30.000 ausgestellten E-Rezepten. "Die Ambition ist, dass wir die Ziele, die wir uns selber gemeinsam gesteckt haben, bis zum Sommer diesen Jahres erreichen", sagte Leyck Dieken im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Eine Übersicht auf der Seite der Gematik zeigt jedoch, dass zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 10. März 2022 erst knapp 4.000 E-Rezepte ausgestellt wurden. Die Zahl der täglich ausgestellten Rezepte steigt leicht. Seit Mitte Februar werden durchschnittlich etwa 100 Rezepte pro Tag ausgestellt. Aber trotzdem: Der Weg bis zu den 30.000 ist noch weit und der Sommer rückt immer näher.

Weitere Probleme mit Telematik

Das ist aber nicht die einige Hürde, die das E-Rezept noch nehmen muss: Damit die Maschinerie reibungslos funktioniert, müssen die einzelnen Zahnräder nahtlos ineinander greifen. Konkret heißt das: Vom Arzt über die Apotheke bis hin zur Krankenkasse, müssen alle Schnittstellen reibungslos miteinander kommunizieren können. Das geschieht in der Regel über die sogenannte Telematik-Infrastruktur (TI), über die die einzelnen Gewerke miteinander verbunden sind.

Dieses besonders abgesicherte Netz wird aber von Problemen geplagt. Ärzte klagen etwa über den umständlichen Zugang über einen Konnektor, der immer die Eingabe einer PIN erfordert. Dann gebe es mit Probleme mit der elektronischen Gesundheitskarte, die wegen einer elektrostatischen Aufladung die Geräte lahmlegt. Und schließlich hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in seinem IT-Lagebericht 2021 einige Schwachstellen der TI aufgezeigt.

Software muss noch angepasst werden

Dazu kommt, dass es mehr als 100 verschiedene Praxisverwaltungssysteme gibt - und noch sind längst nicht alle für das E-Rezept optimiert. Von 55 Systemen, die die Gematik auf ihrer Webseite listet, werden nur zehn seitens der Hersteller für die Anwendung des E-Rezepts empfohlen. Der Rest nimmt entweder an der erweiterten Testphase teil oder hat noch keine Angaben gemacht. Auch Gematik-Geschäftsführer Leyck Dieken sieht hier noch Verbesserungsbedarf. "Deshalb brauchen wir weitere software-ausrollende Firmen, die ihren Beitrag leisten, damit die Praxen überhaupt ein E-Rezept generieren können", sagte er.

Nicht grundsätzlich gegen Digitalisierung

Bis zum Start ist also noch viel zu tun. So viel, dass Ärztin Reis-Berkowicz nicht an eine Einführung im Sommer glaubt. "Vielleicht kommt's, irgendwann in ferner Zukunft. Aber bestimmt nicht bis zum 30. Juni", sagte sie. Zudem sei die Marke von 30.000 im Vergleich zu 500 Millionen Rezepten, die jedes Jahr in Deutschland ausgestellt werden, verschwindend gering. Reis-Berkowicz betonte aber auch, dass sie nicht generell gegen Digitalisierung sei. Errungenschaften der Telemedizin, wie etwa die Videosprechstunde, seien durchaus von Vorteil. Aber: So wie das E-Rezept derzeit funktioniert, sei es eher ein Hindernis als eine Zeitersparnis.

Zurückhaltung und wenig Nachfrage

Nicht ganz so skeptisch, aber zumindest zurückhaltend äußerte sich auch der Bayerische Apothekerverband auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Zwar wären die allermeisten Apotheken technisch in der Lage, ein E-Rezept zu verarbeiten. Allerdings zögern viele nach Angaben des Verbands noch, es herrsche große Unsicherheit. "Man möchte erst auf Erfahrungswerte aufbauen", sagte ein Sprecher. Konkret heißt das: Abwarten, was der Test bringt. Und auch die Nachfrage der Patienten ist derzeit sehr überschaubar. Zumindest in der Praxis von Reis-Berkowicz habe bisher niemand danach gefragt.

Zukunft ungewiss

Und trotz allem: Sowohl die Gematik als auch das Bundesgesundheitsministerium halten derzeit noch an dem E-Rezept fest. Zwar hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Einführung vorerst gestoppt, aber nicht das Projekt an sich. Das E-Rezept kommt. Wann das sein wird, weiß derzeit wohl niemand so genau.