E-Ladesäulen: Teure Monopole und fehlende Preistransparenz

Dass Besitzer von E-Autos mehr für das Laden ihres Wagens mehr bezahlen als nötig – das scheint in Deutschland Alltag zu sein. Es gibt zu wenig Transparenz bei den Preisen und keinen wirklichen Wettbewerb unter den Anbietern, kritisieren Verbraucherschützer und fordern, die Politik müsse handeln.

Erst bei der Bezahlung sieht man die Kosten

Korbinian Werthner aus Regensburg und seine junge Familie sind vor zwei Monaten von einem Benziner auf ein Elektroauto umgestiegen. Mit dem Fahrzeug sind sie zufrieden, nicht aber mit dem Laden an der Säule. Denn sie wissen nie genau, wie viel sie bezahlen müssen. Während an der Tankstelle die Preise an großen Tafeln angezeigt werden, findet Werthner an der Ladesäule fast nie eine Preisinformation.

"Je nach Säule, je nach Anbieter, je nach Ladeleistung fallen unterschiedliche Tarife an. Meist sehe ich es erst nach dem Ladevorgang in der App, was ich bezahlt habe." Korbinian Werthner, E-Autofahrer

Preiswirrwarr bei Ladesäulen?

BR-Reporter der Sendung Plusminus probieren in München Ladesäulen verschiedener Anbieter aus. Direkt an der Säule finden sich fast nirgends Preisangaben. Und die Tarife sind nur schwer vergleichbar: Bei einigen Ladesäulen wird nach Kilowattstunden abgerechnet, bei anderen nach Zeit. Dazu gibt es oft noch Park- und Blockier-Gebühren. Und: Man benötigt unterschiedliche Ladekarten oder Apps.

Bundesweit gibt es inzwischen mehr als 46.000 öffentliche Ladepunkte, aber verschiedenste Vertragsmodelle und Tarife. Manche Anbieter verlangen monatlich eine Grundgebühr, bei anderen bezahlt man pro Ladevorgang. Selbst für das Bezahlen an Ladesäulen gibt es bislang kein einheitliches System.

Undurchsichtige Preisgestaltung

Für Verbraucher recht undurchsichtig, findet auch die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät. Sie kritisiert die Intransparenz bei den Preisen.

"Ich fahre an die Säule und sehe gar nicht, was ich zahlen muss, und erlebe dann erst die Überraschung, wenn ich bezahlt habe. Das wäre so, als ob ich in einen Supermarkt gehe, meinen Einkaufswagen vollpacke, und erst hinterher beim Bezahlen erfahre, was mich das eigentlich kostet." Prof. Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission

Dabei variieren die Preise deutlich. Während man beim Spontanladen, also ohne Vertragsbindung, bei einem günstigen Anbieter 35 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, sind es bei teuren Ladesäulenbetreibern bis zu 79 Cent.

Nahezu alle Ladesäulen vom gleichen Anbieter

In Regensburg gibt es verhältnismäßig viele öffentliche Ladepunkte. Allerdings stammen nahezu alle Ladesäulen vom gleichen Anbieter, dem regionalen Energie- und Wasserversorger REWAG. Dieser bietet eine spezielle Ladekarte mit einem sehr günstigen Tarif von unter 30 Cent pro Kilowattstunde. Doch diese Karte bekommt Korbinian Werthner nicht. "Den Tarif bekommen nur REWAG-Stromkunden, die den Haushaltsstrom bei REWAG beziehen", sagt Werthner. "Ich habe meinen Strom bei einem anderen Anbieter. So zahle ich nun leider mehr, was mich schon ärgert, weil ich so den günstigen Tarif hier in meiner Heimatstadt nicht nutzen kann."

Günstiger Tarif nur für bestimmte Kunden?

Bekommen also nur E-Autofahrer, die auch ihren Haushaltsstrom von REWAG beziehen, den günstigen Tarif - und alle anderen müssen gut 10 Cent mehr bezahlen? Plusminus hakt beim Anbieter nach und erhält folgende Antwort: "Es ist richtig, dass die REWAG-Ladekarte exklusiv für Stromkunden der REWAG verfügbar ist. […] Als regionaler Versorger sehen wir darin eine Maßnahme zur Kundenbindung. Es ist also eine sehr bewusste Entscheidung, die Kosten pro KWh für unsere Kunden besonders günstig anzubieten."

Kaum Auswahl bei Ladesäulen-Anbietern

Auch Korbinian Werthner bleibt kaum etwas Anderes übrig, als REWAG-Ladesäulen zu nutzen. Denn das kommunale Unternehmen betreibt rund 80 Prozent der öffentlich zugänglichen Ladesäulen in Regensburg. In vielen Städten haben Ladesäulenbetreiber inzwischen eine fast schon marktbeherrschende Stellung.

Nach Informationen der Monopolkommission des Bundes werden etwa in Hamburg 73 Prozent der Ladepunkte von einem lokalen Anbieter, dem Stromnetz Hamburg, betrieben, in Düsseldorf gehören den Stadtwerken gut 76 Prozent der Lademöglichkeiten, in Dresden 62 Prozent. In München sind es sogar mehr als 83 Prozent.

"Auf Dauer ist für Verbraucher und Verbraucherinnen ein Markt sinnvoll, in dem ich eine Auswahl habe. Denn diese Auswahl ermöglicht attraktive Preise, vor allem auch mittel- und langfristig günstige Preise. Und das ist sehr wichtig, um die Attraktivität der Elektromobilität hochzuhalten." Prof. Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission

Das Ziel: Wettbewerb statt Monopole

Es gibt bereits Wettbewerber, die auf dem Ladesäulenmarkt Fuß fassen wollen. So will etwa die junge Münchner Firma Qwello europaweit ein Ladenetz aufbauen – mit verbraucherfreundlichen Ladesäulen. Auf den ersten Blick sieht man an der Säule, was das Laden kostet. Und bezahlen lässt sich kontaktlos mit Karte. Dass erst wenige dieser Säulen in den Städten stehen, hat seinen Grund: Für Newcomer ist es schwierig, auf den Markt zu kommen.

"Es gibt Städte, die sind sehr offen, die wollen neben den lokalen Stadtwerken weitere Anbieter etablieren. Es gibt andere Städte, die sagen, das gehört unseren Stadtwerken, da halte Deine Finger raus. Es gibt Städte, mit denen sind wir seit vier Jahren im Gespräch und es ist nichts passiert." Henrik Thiele, Qwello GmbH

Verbraucherschützer beklagen schon lange die fehlende Transparenz auf dem Ladesäulenmarkt. Sie fordern verbraucherfreundliche Tarife - auch für die Akzeptanz der Elektromobilität. Zumindest der Bezahlvorgang selbst könnte ab Juli 2023 einfacher werden. Dann müssen neue Ladepunkte mit Lesegeräten für gängige Debit- oder Kreditkarten ausgestattet sein.