E-Autos: Vor allem in Deutschland brach Nachfrage ein

Mit einem Minus von 13 Prozent bei neuen E-Autos fährt Deutschland der Zulassungsstatistik der anderen großen EU-Länder hinterher.

Weniger Neuzulassungen bei E-Autos

Experten vom Beratungsunternehmen EY führen das vor allem auf die gekürzte staatliche Förderung und die vergleichsweise höheren Strompreise zurück. Die sind vor allem in Frankreich günstiger, wo die Neuzulassungen der Stromer im gleichen Zeitraum um 43 Prozent zulegten. Gut ein Drittel mehr war es auch in Österreich und in der Schweiz.

Noch schlechter schnitten bei uns die Plug-in-Hybride ab, die hier nun gar nicht mehr gefördert werden, in anderen europäischen Ländern aber nach wie vor beliebt sind. Immerhin war nahezu jeder zehnte neue PKW auch in Deutschland ein E-Auto, was guter Durchschnitt ist. Das Wachstum könnte sich EY zufolge weiter abschwächen.

Hohe Inflation schreckt Käufer ab

Insgesamt bleibe der europäische Automarkt wohl auch in diesem Jahr hinter der Entwicklung aus der Zeit vor der Corona-Krise zurück. Die Engpässe bei Computerchips und anderen Bauteilen seien zwar weitgehend überwunden. Dafür mache den Autokunden inzwischen die hohe Inflation zu schaffen, und das weitere Wachstum stehe mit der Konjunktur auf der Kippe.