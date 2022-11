Münchner Gericht bestätigt: Mieter haben Anspruch auf Wallbox

Mieter haben grundsätzlich einen Anspruch auf eine sogenannte "Wallbox" - eine Ladestation für E-Autos. Die Vermieter müssen einer Installation zustimmen. Das hat das Landgericht München in einem Urteil bestätigt. Vorbehalte der Vermieter gegen Elektromobilität, also wenn ein Vermieter zum Beispiel den Abbau von Rohstoffen für Batterien kritisch sieht, zählen in diesem Fall nicht.

Probleme: Kapazitäten der Stromversorger und Brandschutz

Dennoch gebe es zwei große Probleme, so die Erfahrung von Volker Rastätter, Rechtsanwalt im Mieterverein München. Zum einen die Kapazitäten der Stromversorger. Sie könnten oft nur begrenzt Strom beliefern. Bei einer größeren Menge würde das Netz zusammenbrechen.

Daher gelte in der Praxis oft die Regel: Wer zuerst kommt, kriegt die Station. Zum anderen ist da der Brandschutz. Je mehr Fahrzeuge in einer Tiefgarage stehen, desto höher die Brandlast. Das müssten dann Sachverständige klären.

Die Kosten und die Risiken für den Anschluss einer Wallbox trägt der Mieter. Daher hätten ohnehin die wenigsten Vermieter etwas gegen Ladestationen, sagt Rechtsanwalt Rudolf Stürzer vom Haus und Grundbesitzerverein München. Viele Mitglieder würden mittlerweile auch E-Auto fahren.