E-Autos: EU billigt Förderung für europäische Batterieforschung

BMW forscht für Batteriezellhersteller

BMW, als bayerischer Autobauer an der Allianz beteiligt, hatte kürzlich sein neues Kompetenzzentrum Batteriezelle in München-Milbertshofen eröffnet. Durch die im Projekt verfolgten Forschungsthemen will BMW nach Angaben eines Sprechers bis ins Detail die chemische Zusammensetzung, die Zellmechanik, das Zelldesign und den Produktionsprozess weiterentwickeln. Die Batteriezellhersteller sollen demnach auf diesem Know-how aufbauen und es zielgerichtet in eine nachhaltig erfolgreiche Industrialisierung überführen.