Nach Fördersenkung: Lohnen sich E-Autos noch?

Zum Jahresbeginn müssen sich Kaufinteressenten für E-Autos auf neue Förderregeln einstellen. Denn Subventionen sind nur sinnvoll, wenn sie planvoll abgebaut werden. So ist es auch beim "Umweltbonus". Er sinkt, läuft 2024 aus und der Kreis der Begünstigten wird kleiner.

Im Fördertopf des federführenden Bundesverkehrsministerium sind fixe Summen eingestellt: Für 2023 sind es 2,1 Milliarden Euro, für 2024 nur noch 1,3 Milliarden. Für Bürger bedeutet dies auch: Der Staat, der zum E-Auto-Kauf animieren möchte, veranstaltet ganz bewusst ein "Windhundrennen" um Zuschüsse.

Fristgerechte Erstzulassung und Förderantrag entscheidend

Damit Fördergeld fließt, kommt es auf den Tag der Erstzulassung in der Förderfrist an. Nicht der Zeitpunkt der Bestellung oder Kaufvertragsunterzeichnung entscheidet also, sondern wann der Händler das Fahrzeug tatsächlich übergibt und die KFZ-Zulassungsbehörde Fahrzeugpapiere und Nummernschild ausgegeben hat. Zudem muss noch rechtzeitig der entsprechende Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden.

Genau das hat im vergangenen Jahr wegen der bekannten Lieferschwierigkeiten für Verbraucherstress gesorgt. Einige Autohersteller hatten daher - unter definierten Randbedingungen - zugesagt, die Zahlung der staatlichen Prämie zu übernehmen, wenn das Fahrzeug erst in 2023 ausgeliefert werden kann.

2023: Wer bekommt wieviel?

Die geltenden Regeln werden rechtssicher in einem Antragsformular auf der Homepage des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mitgeteilt. Demnach werden Hybrid-Fahrzeuge, die auch mit herkömmlichen Kraftstoffen fahren, gar nicht mehr bezuschusst. Zudem bekommen Fahrzeuge über Netto-Listenpreis von 40.000 bis 65.000 Euro nur noch 3.000 Euro vom Staat und 1.500 Euro vom Hersteller. Die Förderregeln wollen also ganz bewusst kleinere, preisgünstigere E-Autos bevorzugen, die unter 40.000 Euro Listenpreis liegen. Für sie gibt es 4.500 Euro vom Bund und 2.250 Euro vom Hersteller.

Ab 1. Januar 2024 wird die Förderfähigkeit weiter herabgesetzt. Danach erhalten nur noch Fahrzeuge unter Netto-Listenpreis von 45.000 Euro Fördergelder. Kaufinteressenten sollten also mit Blick auf die anhaltend langen Lieferzeiten jetzt schon mit spitzem Bleistift rechnen, wenn sie ihre Bestellung beim Händler konfigurieren. Denn viele Extras kosten in der Autowelt von heute Zuschläge, die den Endpreis schnell über die Fördergrenze katapultieren.

Wichtig auch zu wissen: Ab 1. September 2023 sind nur noch Privatpersonen antragsberechtigt, juristische Personen (wie etwa Vereine oder Unternehmen) dann nicht mehr. Für Dienstwagen, Leasingfahrzeuge und junge gebrauchte E-Autos wird es weiter Fördergelder geben, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. Details dazu werden ebenfalls beim BAFA mitgeteilt.

Gesamtkostenbilanz entscheidet

Wer für seine Kaufentscheidung nur auf die Förderung schaut, kann trotzdem unwirtschaftlich handeln. Denn neben dem Endpreis mit Rabatten und Subventionen entscheidet die Kostenbilanz über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs. Profis vergleichen deshalb auch Treibstoffpreise, Wartungskosten, Verschleiß- und Pannenstatistik, Versicherungskosten, Kfz-Steuerlast und sonstige staatliche Hilfen sowie den Restwert bei Wiederverkauf.

Bei diesen sehr komplexen Analysen können sich Kaufinteressenten auf erhebliche Vorarbeiten verschiedener Organisationen und Forschungsinstitute stützen. Bekannt sind die regelmäßigen Kostenvergleiche des ADAC oder der TÜV-Report als Zuverlässigkeitsbarometer für Pannen, Wartung und Haltbarkeit.

Prognosen bei E-Autos nur stark eingeschränkt möglich

Doch die Prognosekraft dieser Langzeitbeobachtungen ist beim Thema E-Mobilität aus zwei Gründen stark eingeschränkt. Erstens liegen noch keine gefestigten Erfahrungen mit einem ausgereiften Gebrauchtwagenmarkt bei Elektromobilen vor. Dazu ist das Segment einfach noch zu jung. Zweitens belasten weiterhin die corona- und kriegsbedingten Lieferkettenprobleme, Mangellagen und Energiepreisschocks die Hersteller, Zulieferer, Strom- und Spritkunden.

Kein Wunder, dass auch aktuelle Langzeitprognosen die Rentabilität von E-Autos ganz unterschiedlich bewerten. Das Center Automotive Research (CAR) in Duisburg rechnet laut einer Studie vom Dezember 2022 für die Jahre 2023 und 2024 mit einer "Dürrezeit für Elektroautos". Die Organisation Agora Verkehrswende und die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hingegen prognostizieren, dass Deutschland schon 2025 mit 40 Prozent Elektro-Marktanteil zu einem weltweiten Vorreiter bei der Elektromobilität wird.

Bei der Bewertung solcher Vorhersagen kommt es stets auf den Prognosehorizont und die Randbedingungen an. Deshalb arbeiten die Studien auch mit unterschiedlichen Basisszenarien bezüglich Rohstoffverbrauch und regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Märkten und Staaten.

Einzelfallbetrachtung entscheidet

Was beim großen Bild der Marktentwicklung gilt, stimmt auch bei der Suche nach dem Kostenoptimum beim Autokauf. Je langfristiger die Betrachtung und je größer die angenommene Laufleistung pro Jahr, desto günstiger werden E-Autos gerechnet. Greenpeace sieht Verbrenner auf lange Sicht regelrecht als "Kostenfalle". Die Datenanalysten von Dataforce sehen in ihrer Studie steigende Strompreise und weniger Kaufanreize nur als kurzfristigen Nachteil für E-Autos, auch weil viele E-Auto-Besitzer preisgünstig daheim oder im Betrieb aufladen.

In einer detaillierten Beispielrechnung kam das "Handelsblatt" am 3. Mai 2022 zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen, je nach Nutzerprofil. Wer den viel verkauften Fiat 500e als Elektro-Zweitwagen mit Laufleistung 10.000 Kilometer kauft, hat gegenüber einem benzinbetrieben Fiat 500 erst nach rund elf Jahre einen Kostenvorteil. Ganz anders die Bilanz bei einem Dienstwagen mit jährlicher Laufleistung von 20.000 Kilometern. Im Vergleich mit einem Audi A4 2-Liter-Benziner amortisiert sich der Tesla Modell 3 schon nach gut zwei Jahren.

Die Beispiele zeigen vor allem eins: Kaufwillige müssen offizielle Zahlen unbedingt mit ihrer persönlichen Situation, ihrem Fahrstil und Anforderungen abgleichen.

Wo es bei E-Autos kritisch werden könnte

Kurzfristig betrachtet spricht einiges für den Kauf eines Elektroautos. Noch gibt es Subventionen und Steuervorteile. Langfristig glänzen E-Autos mit größeren Serviceintervallen und weniger Verschleißmöglichkeiten als bei Verbrennern. Aber es gibt auch einige Unsicherheitsfaktoren, die in einem langen Autoleben ins Geld gehen können.

1. Die Batteriekosten müssen runter

Bis zu 40 Prozent des Gesamtpreises entfallen beim Elektro-Pkw auf die Batterie. Der Austausch defekter Aggregate ist entsprechend teuer. Die Industrie arbeitet daher mit Hochdruck an verbesserter Batterietechnik. Dabei ist die Preisentwicklung der nötigen Rohstoffe eine große Unbekannte. Das zeigt sich in diesen Tagen besonders deutlich.

Experten warnten kürzlich auf dem "Handelsblatt"-Autogipfel vor einem dramatischen Engpass bei Siliziumkarbid, das E-Autobatterien kleiner und reichweitenstärker machen soll.

Sanktionen gegen Russland bedeuten eben auch Verknappung und Preissprünge von notwendigen Batterie-Metallen. Beispiel Nickel, dessen Preis allein im März 2022 um über 100 Prozent anstieg. Ein durchschnittliches E-Fahrzeug braucht 40 Kilogramm davon, ein Verbrenner hingegen null Kilogramm. Auch für Lithium erwarten Experten in den kommenden Jahren eine Mangellage, weil die Nachfrage enorm steigen wird.

Auch wenn Recyclingkonzepte in Arbeit sind, müssen die E-Autobauer neu kalkulieren und nach Ersatzlösungen suchen, wie zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Doch auch das bedeutet Milliardeninvestitionen, die die Verbraucher als Kunden beim Kaufpreis oder als Steuerzahler für Forschungssubventionen bezahlen.

2. Wie entwickelt sich der Strompreis?

Wenn Subventionen auslaufen und Batterieproduktion statt billiger inflatorisch teurer wird, kommt dem Strompreis eine besondere Bedeutung unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu. Genau da sehen die Kalkulationen momentan nicht mehr so gut aus. Beim Nachrechnen von "Auto Bild", was der Ladestrom für 100 Kilometer bei neun beliebten Elektro-Modellen kostet, kam heraus: Angesichts eines enorm gestiegenen Strompreises (der Durchschnitt für Haushaltsstrom lag laut Verivox im Oktober 2022 bei rund 48 Cent/kWh) kommen E-Autos bei den reinen Fahrtkosten ihren benzingetriebenen Rivalen bedenklich nahe. Beim HPC-Schnellladen sind sie teilweise bereits im Nachteil.

Die aktuelle Lage zeigt: Wer scharf kalkuliert, muss nach wie vor auf das Verhältnis von Strom- und Ölpreis schauen.

3. Führen synthetische Kraftstoffe zu einem Verbrenner-Comeback?

Die Entwicklung alternativer Kraftstoffarten könnte auf lange Sicht kostensenkend für Verbrenner wirken. So wird in sogenannte E-Fuels international erkennbar investiert. Auch wenn in der deutschen Debatte E-Fuels meist als weitgehend nicht "verfolgenswerte" Technologie erscheinen, sind international mächtige Investoren dabei, Forschung und Entwicklung voranzutreiben.

Dazu passt eine aktuelle technische Analyse des ADAC, die zeigt, dass E-Fuels nicht motor- und umweltschädlich und eine vollgültige Alternative zu herkömmlichen Benzin oder Diesel sind.

Zwar haben mit Mercedes-Benz, Volvo, BYD, Tata Motors sowie Ford und General Motors sechs große Autohersteller die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz in Glasgow ("Abschied vom Verbrennungsmotor") unterzeichnet. Nicht unterzeichnet hat jedoch der Löwenanteil des Marktes, getragen von Herstellern wie BMW, Toyota oder Renault , die bewusst für Technologieoffenheit plädieren. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume bekannte sich kürzlich - anders al sein Vorgänger Diess - dezidiert dazu. Stephan von Schuckmann, Entwicklungsvorstand des weltweit drittgrößten Zulieferers ZF Friedrichshafen, urteilte zum Jahreswechsel in der "FAZ": "Europa hat sich zu sehr auf Elektroautos eingeschossen."

Der saudi-arabische Ölmulti Aramco will "grünes Benzin" in den kommenden Jahren zu Grenzkosten unter einem Euro pro Liter produzieren. Bei gleicher CO2-Bilanz würde sich für E-Autos dann die Wirtschaftlichkeitsfrage neu stellen. Wie realistisch das ist, bleibt abzuwarten, ist aber der Beobachtung wert. Nicht ohne Grund hat sich die EU trotz angekündigtem Verbrennerverbot für eine Neubewertung in 2026 eine Hintertür offen gelassen.

4. Unklares Bild bei Versicherungen und Restwerten

E-Autokäufer müssen wissen: Durch die relativ hohen Anschaffungspreise und vergleichsweise höhere Reparaturkosten sind Vollkasko-Tarife einzukalkulieren. Zwar geben viele Versicherer momentan noch Rabatte, um E-Autokunden zu binden. Vorsichtige Kaufinteressenten sollten aber künftige Tariferhöhungen in ihre Kalkulation einbeziehen.

Bis sich ein funktionierender Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos entwickelt, muss sich der Bestand noch erheblich erhöhen. Wie unsicher die Restwert-Entwicklung ist, zeigt der Blick auf die vergangenen Jahre. Gingen Experten zunächst von niedrigen Restwerten aus, explodierten in 2022 die Preise für gebrauchte Stromer knappheitsbedingt um bis zu 30 Prozent. Sollten sich die Lieferfristen wieder entspannen, wie eine aktuelle ifo-Analyse andeutet, dürfte das die Restwerte wieder drücken.

Fazit: E-Auto-Kauf ist Wette auf die Zukunft

Die durchschnittliche Haltedauer für Pkw beträgt in Bayern über neun Jahre, Tendenz steigend. Autokauf ist also für viele eine Langfristinvestition über eine Dekade. Das verträgt sich immer weniger mit der steigenden politischen Unsicherheit und erhöhten Schwankungen auf den Märkten für Rohstoffe, Energie und Währungen.

Vergleicht man die unsichere Welt von heute und morgen mit der hinter uns liegenden, langen Phase relativer politischer Stabilität und preisgünstiger Energieversorgung wird klar: Auch Autokauf ist zu einer Wette auf die Zukunft geworden - nicht nur bei Verbrennern. Zwar gilt Elektromobilität als Zukunftstechnologie, aber wie teuer diese Zukunft wird, ist nach wie vor zu schwer kalkulierbar.