Durchbruch beim Brexit? Es bleibt tricky!

Nun also doch – auch wenn zahlreiche Hürden auf dem Weg zu einer endgültigen Einigung noch zu überwinden sind. Trotz mancher hoffnungsvollen Signale aus London und Brüssel. Denn noch scheint alles möglich während der heißen Schlussphase. Vom No-Deal-Brexit mit seinem Chaos-Szenario über eine vertragliche Regelung mit anschließender Übergangsphase bis – das allerdings eher unwahrscheinlich – zu Neuwahlen oder einem zweiten Referendum über einen Verbleib in der EU. Fest steht zur Zeit nur: Dem Scheidungsvertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union müssen sowohl das britische als auch das EU-Parlament zustimmen. Im Unterhaus bedarf es einer einfachen Mehrheit , was angesichts der fragilen Verhältnisse im britischen Parlament kein leichtes Unterfangen werden dürfte.

Kritik aus den eigenen Reihen

Seit den Neuwahlen vom Juni 2017 führt die britische Premierministerin Theresa May eine Minderheitsregierung, die auf die zehn Stimmen der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) angewiesen ist. Sowohl deren Abgeordnete als auch Angehörige ihrer konservativen Partei, den Torys, drohen damit, das Abkommen mit der EU im Parlament durchfallen zu lassen, sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Prominentester Anhänger der Brexit- Fraktion in den eigenen Reihen ist der ehemalige Bürgermeister von London und Ex-Außenminister Boris Johnson. Er und sein Parlamentskollege Jacob Rees- Mogg warfen May in Interviews vor, "sich Brüssel unterworfen zu haben". Großbritannien lasse sich zum Vasallenstaat der EU degradieren und sei im Begriff, Dublin teilweise die Kontrolle über Nordirland auszuhändigen. Die beiden Brexit-Hardliner gelten als schärfste Widersacher Mays.

Mehrheit im Unterhaus fraglich

Ob sich überhaupt eine Mehrheit für ein Austrittsabkommen formieren könnte, das die Folgen eines sogenannten "harten Brexit" in den Beziehungen mit der EU abmildern würde, ist derzeit unklar. Denn auch bei der Opposition ist man skeptisch. So teilte Labour-Chef Jeremy Corbyn per Twitter mit, "man werde sich den Text im Detail anschauen, es sähe aber nicht nach einem guten Deal für Großbritannien aus."

Die Vereinbarung der Unterhändler muss nun noch in London und Brüssel gebilligt werden. Den Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen bestätigt hat der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber am Dienstagabend in den ARD-Tagesthemen:

"Ja, der weiße Rauch steigt auf. Wir haben positive Signale, dass es nach Wochen und Monaten der quälenden Debatten jetzt endlich zu einer Einigung kommt." Manfred Weber, Fraktionschef EVP

Allerdings sind offiziell noch bislang keine Einzelheiten bekannt. Denkbar wären aber folgende Szenarien:

Szenario Eins: No-Deal-Brexit

Ohne einen Deal würde sich das Verhältnis des Vereinigten Königreichs zur EU schlagartig ändern. Nicht einmal fünf Monate sind es mehr bis zum Austrittsdatum, dem 29. März. Dann ist definitiv Schluss: Großbritanniens Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist Geschichte und damit auch die Mitgliedschaft im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion. Die Auswirkungen, nicht nur auf den freien Warenverkehr wären gravierend. Hinfällig wären auch die anderen der insgesamt vier Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes - die Personen-, Kapital- und Dienstleistungsfreiheit.

Der Handel mit den restlichen 27 EU- Staaten, der bisher ohne Kontrollen und Zölle auskam, müsste auf die wesentlich ungünstigeren WTO- Regeln umgestellt werden. Das Vereinigte Königreich hätte nur mehr den Status eines Drittstaates, ohne die anschließende Übergangszeit, in der die meisten EU- Bestimmungen noch weiter gelten würden. Für die arbeitsteilige, grenzüberschreitende Produktionsweise von Unternehmen wäre der vertragslose Zustand ebenso eine Katastrophe wie für die Freizügigkeit von Personen und Kapital. Ein Europa ohne Grenzen wäre Makulatur. Eine Erfahrung, die für EU- Bürger mit dem verbrieften Recht, sich in jedem Mitgliedsland frei bewegen, arbeiten oder investieren können, eigentlich überwunden schien.

Szenario Zwei: Brexit mit Vertrag

Der Knackpunkt eines Brexit-Abkommens war bis zum Schluss der Streit um die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. Die fast 500 Kilometer lange, unsichtbare Grenze wird jeden Monat von hunderttausenden Last- und Lieferwagen überquert. Rund 30 Prozent des nordirischen Handels wird mit dem Nachbarland abgewickelt. Beim Brexit-Referendum stimmten die Nordiren mehrheitlich für den Verbleib in der EU. Befürchtet wird, dass infolge des Austritts aus Zollunion und Binnenmarkt durch zwangsläufig eingeführte Grenzkontrollen das Zusammenleben in einer durch jahrelange gewaltsame Auseinandersetzungen geprägten Region komplizierter wird. Manche beschwören sogar ein Aufflammen des alten Konflikts herauf, der durch das Karfreitags-Abkommen von 1998 beendet schien.

Die EU bestand auf einer Garantie, dass es diese Grenzkontrollen nicht geben dürfe und schlug vor, dass Nordirland für eine gewisse Zeit in der Zollunion bleiben sollte. Großbritannien lehnte dies ab, wollte keine Grenze in der irischen See, die das Vereinigte Königreich trennen würde. Medienberichten zufolge sieht der Plan jetzt vor, dass ganz Großbritannien übergangsweise bis zum Abschluss eines Handelsabkommens in der Europäischen Zollunion bleiben soll. Diese auch „Backstop“ genannte Notfallregelung stößt aber auf heftigen Widerstand bei den Brexit-Hardlinern in Mays Konservativer Partei und der DUP. Ob sich dieser Konflikt lösen lässt, ist ungewiss.

Der Vorteil eines Brexits mit Abkommen wäre: An den Austritt könnte sich eine Übergangszeit anschließen, in der alle noch offenen Fragen, beispielsweise wie die künftigen Handelsbeziehungen zu gestalten sind, geklärt werden könnten. Dann würde das Vereinigte Königreich noch für eine gewisse Zeit in Zollunion und Binnenmarkt bleiben, bis die bilateralen Beziehungen geklärt sind – denkbar wäre der Abschluss eines Freihandelsabkommens wie das Ceta- Abkommen zwischen der EU und Kanada.

Szenario Drei: Neuwahlen oder Referendum?

Angesichts der zahlreichen Unsicherheiten über den Ausgang mehren sich die Stimmen, die ein zweites Referendum fordern. Die britische Premierministerin lehnt diesen Schritt kategorisch ab – trotz der hundertausenden von Befürwortern, die unlängst für eine neue Abstimmung über den Verbleib in der EU in London auf die Strasse gingen. Und auch der Labour Chef Jeremy Corbyn scheint nichts von einer erneuten Abstimmung zu halten, im Gegensatz zu Teilen seiner Partei. Blieben Neuwahlen, die Theresa May ebenfalls schon abgelehnt hat - aus guten Gründen. Auf die könnte allerdings Labour spekulieren, wie man in Brüssel vermutet. Die EU-Unterhändler fürchten nämlich, dass Labour einen Deal mit der EU in jedem Fall sabotieren will, damit May zu Fall gebracht wird und Neuwahlen stattfinden können.

Welche Lösung auch immer sich durchsetzen mag: Aus EU-Sicht ist im Endspiel um den Brexit erst einmal London am Zug. Für den Fall der Fälle, dass es zu keiner Lösung kommen sollte - das Vereinigte Königreich die EU im März 2019 also ohne vertragliche Regelung verlassen sollte - hat die EU-Kommission jedenfalls schon mal vorgebaut - mit einem Notfallplan. Er enthält nach Angaben der Kommission "Maßnahmen in vorrangigen Bereichen", wie dem Luftverkehr oder bei Aufenthalts- und Visumsfragen. Es sei die Pflicht der EU, sich "auf alle Ergebnisse" der Brexit-Verhandlungen vorzubereiten, sagte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans in Straßburg.

Der nächste reguläre Gipfel, der über den Vertrag abstimmen kann, findet am 13. und 14. Dezember statt. Die Bank Goldman Sachs schätzt die Wahrscheinlichkeit für einen Brexit mit einem Ausstiegsvertrag auf 70 Prozent ein.