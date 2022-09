Düstere Prognose: Wirtschaftsforscher rechnen mit Rezession

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrem gemeinsamen Konjunkturgutachten für die Bundesregierung von einer schrumpfenden Wirtschaft in den kommenden Monaten aus. Die Fachleute sprechen von einer Rezession - mit Wohlstandsverlusten und heftigen Folgen für Verbraucher.

BIP-Prognose für 2022 nahezu halbiert

Drei Quartale hintereinander werde die Wirtschaft schrumpfen, im zu Ende gehenden Sommerquartal, im Herbst und Anfang 2023. Für das Gesamtjahr 2022 rechnen die Experten wegen des besseren ersten Halbjahrs mit einem kleinen Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent, für 2023 sagen sie dann einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent voraus. Sollten sich die Gaskrise weiter verschärfen und der Winter sehr kalt werden, droht nach Auffassung der Forscher sogar ein Einbruch von fast 8 Prozent.

Damit bewerten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute die wirtschaftliche Lage deutlich schlechter als noch im Frühjahr und halbieren nahezu ihre Prognose für 2022. Im April hatten sie noch mit einem Wachstum der deutschen Wirtschaft von 2,7 Prozent im laufenden Jahr und von 3,1 Prozent im kommenden Jahr gerechnet. "Wir haben für die Jahre 2022 und 2023 die Wirtschaftsleistung um 160 Milliarden zurückgenommen - das sind also pro Kopf gerechnet 2.000 Euro vom Säugling bis zum Greis, darin sehen sie die eigentliche Wucht des konjunkturellen Einschlags", so Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.

Gaskrise für Konjunktureinbruch verantwortlich

Der Grund für die Verschlechterung der konjunkturellen Aussichten sind vor allem die reduzierten Gaslieferungen aus Russland. "Der russische Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten führen zu einem spürbaren Einbruch der deutschen Wirtschaft", sagte Torsten Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Das dürfte zu einem permanenten Wohlstandsverlust in Deutschland führen. Denn: Sowohl den privaten Haushalten als auch den Unternehmen fehlt schlichtweg das Geld, das für die teure Energie ins Ausland fließt.

Die Möglichkeiten der Politik, hier gegenzusteuern, sind daher begrenzt, so Professor Schmidt weiter: "Hier ist vor allem die Energiepolitik gefragt: man muss das Angebot an Gas, an Strom ausweiten, die LNG-Kapazitäten, die geschaffen werden, sind da ein wichtiger Schritt. Wir schlagen der Bundesregierung auch vor, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, nicht nur über den Winter, sondern bis wirklich alternative Stromerzeugungskapazitäten geschaffen wurden."

Experten fordern nur gezielte staatliche Hilfen gegen Rezession

Darüber hinaus könne die Politik gezielt Haushalte mit niedrigen Einkommen unterstützen, sagte Timo Wollmershäuser vom Münchner Ifo-Institut; bei Hilfen mit der Gießkanne bestehe dagegen die Gefahr, dass die ohnehin schon hohe Inflation weiter angeheizt werde.

Die Ökonomen befürworten auch gezielte Hilfen für die Wirtschaft; allerdings dürfe es nicht zu Dauersubventionen kommen. Da die Energiepreise auch nach der Krise höher bleiben dürften als vor dem Ukraine-Krieg, müsse sich die bislang energieintensive deutsche Wirtschaft ohnehin umstellen. Erst für 2024 erwarten die Forscher eine nachlassende Spannung auf den Energiemärkten und damit auch eine wirtschaftliche Erholung.