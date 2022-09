Düstere Aussicht: "Deutsche Wirtschaft rutscht in Rezession"

Wo man auch hinschaut in der deutschen Wirtschaft: Die Sorgen sind groß! Die unsichere Energieversorgung, die Lieferengpässe und die explodierenden Preise machen den Unternehmen das Leben schwer. Das Münchner ifo Institut sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass die deutsche Wirtschaft in eine länger anhaltende Rezession rutscht.

ifo Geschäftsklima bricht ein

Der ifo Geschäftsklimaindex, das wohl wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, ist im September überraschend deutlich gesunken von 88,6 Punkten im August auf nur noch 84,3. Analysten hatten im Schnitt nur ein Abrutschen auf 87 Punkte prognostiziert. Vor allem die energieintensiven Branchen blicken äußerst pessimistisch auf den Winter.

Einzelhandel sieht künftiges Geschäft so pessimistisch wie nie

Der Handel kämpft insbesondere mit der hohen Inflation. Die Kunden halten sich beim Einkaufen zurück. Und das dürfte angesichts der steigenden Preise noch zunehmen, befürchtet die Branche. Bei den Einzelhändlern sind die Geschäftserwartungen sogar auf einen Tiefstand gesunken.

Industrie bekommt nur noch wenige neue Aufträge

Die befragten Industrieunternehmen berichten, dass die Geschäfte aktuell bereits schlechter laufen. Mit großer Sorge sieht das Verarbeitende Gewerbe außerdem auf die kommenden Monate. Der Auftragsbestand wird kleiner und es kommen nur wenige neue Bestellungen nach. Auch die Lieferengpässe haben sich zuletzt wieder verschärft. Eine Ausnahme in der Industrie ist laut ifo Institut der Maschinenbau: Hier schätzen die Unternehmen ihre aktuelle Lage besser ein als im vergangenen Monat.

Dienstleister fürchten Sparsamkeit der Deutschen

Bei den Dienstleistern waren die Geschäfte über den Sommer hinweg eigentlich ganz gut gelaufen. Doch auch hier hat sich die Situation verschlechtert. Wenn die Deutschen angesichts der steigenden Preise weniger konsumieren, trifft das auch die Dienstleister hart. Insbesondere das Gastgewerbe befürchtet daher schwere Zeiten.

Bauboom vorbei

In der Baubranche hat sich das Geschäftsklima merklich eingetrübt. Neben den steigenden Preisen und den Lieferengpässen machen sich hier die deutlich gestiegenen Zinsen für Baudarlehen negativ bemerkbar.

Deutschland kämpft mit Rezession und weiter steigenden Preisen

"Der Abschwung erreicht wirklich alle Wirtschaftsbereiche", sagt ifo Präsident Clemens Fuest. "Die deutsche Wirtschaft steht jetzt erst mal vor einer Rezession." Seiner Einschätzung nach ist das Bruttoinlandsprodukt bereits im zu Ende gehenden Quartal geschrumpft. Und auch in den kommenden zwei Quartalen wird die Wirtschaftsleistung sinken.

Gleichzeitig müssen die Deutschen mit weiter hohen Inflationsraten rechnen. Von den monatlich befragten 9.000 Unternehmen gibt mehr als die Hälfte an, die Preise weiter anheben zu wollen.

Lichtblick: Arbeitsmarkt bleibt wohl stabil

Der Arbeitsmarkt dürfte dagegen trotz der befürchteten Rezession weitgehend stabil bleiben. Die Beschäftigungserwartungen der befragten Unternehmen seien zwar zurückgegangen, aber die Firmen versuchen, ihre Mitarbeiter soweit wie möglich zu halten, heißt es beim ifo Institut.