Dürfen Hartz-IV-Leistungen gekürzt werden?

Ein Sozialgericht hatte festgestellt, dass bei einer erheblichen Kürzung der Hartz-IV-Leistungen das menschenwürdige Existenzminimum unterschritten werde. Dabei geht das Gericht davon aus, dass die vom Gesetzgeber festgelegte Höhe der Hartz-IV-Leistungen dem Existenzminimum entspricht. Werden diese Leistungen nun gekürzt, so das Sozialgericht, dann wird dieses Existenzminimum unterschritten – was ein Verstoß gegen die im Grundgesetz besonders geschützte Menschenwürde sei. Eine solche Kürzung sei also ein Verstoß gegen die Verfassung und daher nicht erlaubt.

"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." (Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland)

Worum geht es konkret?

Die Sozialrichter im thüringischen Gotha hatten im Jahr 2015 ein bei ihnen anhängiges Verfahren ausgesetzt, um die Hartz-IV-Vorschriften von den Verfassungsrichtern unter die Lupe nehmen zu lassen. In dem Fall musste ein Arbeitsloser mit 234,60 Euro weniger auskommen, weil er einen Job abgelehnt und Probearbeit verweigert hatte. Das Gericht sah in einer solchen Kürzung generell die Gefahr, dass die Betroffenen in soziale Isolation, Krankheit, Schulden und Obdachlosigkeit abgleiten.

Welche Leistungen umfasst "Hartz IV"?

Das "Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt", kurz "Hartz-IV" genannt, regelt: Wer längere Zeit arbeitslos ist, erhält von den Jobcentern bestimmte Leistungen, etwa Geldzahlungen oder Unterkunftskosten. Die Höhe dieser Leistungen, die sogenannte Grundsicherung, ist gesetzlich genau geregelt. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen die Jobcenter Arbeitslose aber nicht nur versorgen, sondern auch "fördern und fordern", um sie möglichst schnell wieder in Lohn und Arbeit zu vermitteln. Dazu haben sie verschiedene Instrumente zur Verfügung, etwa Umschulungen oder Weiterbildungsangebote. Wenn Arbeitslose diese Förderungen jedoch ohne triftigen Grund nicht wahrnehmen oder Jobangebote ausschlagen, dann kann das sanktioniert werden.

Wann können Leistungen gekürzt werden?

Generell gilt: Bei mehrfachen Verstößen (etwa unentschuldigtes Fernbleiben von Terminen oder Abbruch einer Weiterbildungsmaßnahme) können die Leistungen um zehn bis 30 Prozent, später sogar um 60 Prozent oder ganz gekürzt werden. Arbeitslose unter 25 Jahren werden bei Regelverstößen strenger behandelt. Ihnen wird das ALG II sofort gestrichen, auch der Entzug der Unterkunftskosten ist möglich. nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit wurden im Jahr 2018 441.000 Hartz-IV-Bezieher mindestens einmal bestraft.

Wie sind die politischen Positionen?

Hubertus Heil (SPD) hatte die Sanktionsmöglichkeiten Mitte Januar bei einer mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht verteidigt. Der Sozialstaat müsse ein Mittel haben, zumutbare Mitwirkung auch verbindlich einzufordern.

"Zur Menschenwürde gehört auch, dass die Menschen sich anstrengen. Sonst wäre das ein bedingungsloses Grundeinkommen." Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales

Susanne Böhme, die Anwältin des vom Jobcenter bestraften Klägers meint, dass starre Sanktionen etwa für drei Monate keine Veränderung beim Leistungsbezieher bewirkten und daher nicht zielgerichtet sei.

Auch Detlef Scheel, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, hat inzwischen Änderungen verlangt - zumindest bei den schärferen Sanktionen gegen Jugendliche. Dies betrifft etwa das Streichen der Unterkunftskosten. "Drohende Wohnungslosigkeit hilft uns nicht weiter. Wir verlieren die jungen Menschen dann aus den Augen und können uns nicht mehr kümmern", sagt Scheele.

Auch verschiedene Sozialeinrichtungen haben Zweifel an der Wirksamkeit der Sanktionen. Sie kritisieren, dass oft nicht die getroffen werden, die sich drücken, sondern Menschen, die sich auf Ämtern und Behörden nicht gut ausdrücken können.