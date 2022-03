Druckereien fehlt Papier - kommt bald keine Zeitung mehr?

Media

Druckereien können derzeit nicht alle Aufträge bearbeiten, weil es an Papier mangelt. Auch Verlage befürchten, dass sie Zeitungen kürzen müssen. An der Warnung, dass sogar die Impflicht am Papiermangel scheitern könnte, ist aber offenbar nichts dran.

© BR/Florian Eckl

Bildrechte: BR/Natasha Heuse