Druck durch Corona-Krise: Fusionieren TUIfly und Condor?

Experten erwarten spätestens im kommenden Jahr eine Welle von Pleiten und Fusionen. Auch hierzulande verdichten sich die Hinweise auf eine Neu-Sortierung. Als wahrscheinlich gilt inzwischen ein Zusammengehen zwischen der TUI-Tochter TUIfly mit Condor. Beide Unternehmen überleben derzeit nur dank staatlicher Hilfen, die auf Dauer nicht ausreichen dürften.

Ein Sommer des Schreckens für Ferienflieger

In normalen Jahren verdienen die Ferienflieger in der Urlaubszeit das Geld, das sie über den Rest des Jahres bringt. Doch die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben diese Kalkulation zunichtegemacht. Den Unternehmen zerrinnen die finanziellen Reserven zwischen den Fingern. Ein Indiz dafür ist die schlechte Zahlungsmoral von Condor. Nach Angaben des Fluggastrechteportals FairPlane gehört Condor zu den Airlines, die sich trotz klarer rechtlicher Vorgaben besonders hartnäckig dagegen sträuben, Kunden den Ticketpreis für annullierte Flüge zu erstatten. Demnach wurden bis Ende Juli gerade einmal sieben Prozent dieser Forderungen ausbezahlt. Zum Vergleich: Bei EasyJet waren es 96 Prozent. Um sich gegenseitig zu stabilisieren, könnten deshalb Condor und TUIfly fusionieren.

TUIfly sucht einen Partner

Erst vor wenigen Tagen hatte der Chef der Konzernmutter TUI offiziell die Partnersuche eröffnet, ohne konkrete Namen zu nennen. In der Branche heißt es aber, wenn, dann dürfte es Condor sein. Das Ziel wäre ein großer deutscher Ferienflieger. Die Lufthansa wäre dabei außen vor. Denn wegen der Regeln ihrer milliardenschweren Staatshilfen darf sie so lange keine größeren Übernahmen stemmen, solange sie am Tropf des Bundes hängt.