Nur noch Rubel in der Kasse: Droht Russland die Staatspleite?

Nach einer ersten Schuldenzahlung Russlands in Rubel statt der geforderten Dollar wird an den Märkten über eine Staatspleite spekuliert und die Folgen, die damit verbunden wären.

Russland in Dollar nicht mehr richtig zahlungsfähig

Die Regierung in Moskau hat damit angefangen, Dollar-Anleihen bei internationalen Schuldnern nur noch in Rubel zu bezahlen, weil es anders offenbar nicht mehr geht. Hintergrund sind US-Sanktionen.

Die amerikanische Regierung hatte angeordnet, dass Korrespondenzbanken, die im internationalen Zahlungsverkehr eine entscheidende Rolle spielen, von der russischen Regierung keine Zahlungen in der US-Devise mehr annehmen und weiterleiten dürfen. Bei Staatsanleihen kann das deshalb zur Folge haben, dass deren Gläubiger von Moskau keine Dollar, sondern nur mehr Rubel bekommen. Was jetzt tatsächlich zum ersten Mal der Fall war.

Rubel statt Euro und Dollar: Wie ist das zu bewerten?

Länder, die Auslandsschulden in für sie fremden Leitwährungen wie Euro oder Dollar nicht mehr bedienen können, gelten gemeinhin als Pleite. Dafür reicht es, wenn die Gläubiger, denen die Anleihen gehören, mit Zahlungsausfällen rechnen müssen. Eine Rückzahlung wie bei Russland in Rubel statt wie vereinbart in Dollar, gilt als Ausfall. In der Regel gibt es eine Nachfrist von 30 Tagen, um das Problem doch noch zu lösen.

Für die Ratingagenturen, welche die Bonität von Schuldnern wie von Staaten bewerten, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall bereits ein K.O.-Kriterium. Das heißt, dass es nicht ausreicht, einen Großteil oder die meisten Schulden ordnungsgemäß zurück zu zahlen. Es müssten schon alle geforderten Beträge in Dollar und Euro bei den Besitzern der Anleihen ankommen - und nicht nur ein Teil davon.

Russische Staatspleite wäre durch Sanktionen provoziert

Die russische Regierung betont immer wieder, sie sei in Wirklichkeit gar nicht pleite. Sie verfügt tatsächlich, trotz aller Sanktionen, immer noch über hohe Devisenreserven. Mit den europäischen Zahlungen für Öl, Erdgas und Kohle werden es sogar täglich mehr. Die EU überweist hohe Milliardenbeträge vor allem in Euro aber auch in Dollar an russische Staatsfirmen, die immer noch im Geld schwimmen.

Putins Forderung nach Rubelzahlungen für Erdgas jetzt verständlicher

Das Problem für Moskau ist, dass die genannten US-Sanktionen mit dem Ausschluss Russlands aus den internationalen Zahlungssystemen immer stärker wirken. So ist es auch zu erklären, dass Präsident Putin die zunächst überraschende Entscheidung verkündete, er wolle für seine Energielieferungen künftig in Rubel bezahlt werden. Mit den anderen Währungen kann Putin nicht mehr viel anfangen, wenn er sie nicht mehr nutzen darf.

Staatspleite von Moskau technisch bedingt und nicht real begründet

Das Besonders an den russischen Zahlungsausfällen in Dollar ist, dass sie erzwungen sind. Normalerweise sind es wirtschaftliche Schwierigkeiten im Inneren eines Landes, die zum Verfall der eigenen Währung führen, so dass dann Schulden in fremden Währungen im Ausland nicht mehr bezahlt werden können. So war es auch bei der letzten "richtigen" Staatspleite von Russland 1998. Der wirtschaftliche Niedergang nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte unter Präsident Boris Jelzin zum Ruin des Landes geführt, im Inneren wie anschließend auch nach außen.

In der aktuellen Lage unter Präsident Putin versucht der Westen, die Situation umzudrehen. Eine provozierte Staatspleite an den internationalen Finanzmärkten soll in Russland selbst eine zerstörerische Wirkung entfalten. Inwieweit dieses Experiment gelingt, ist schwer einzuschätzen, weil es diesen Versuch vorher so noch nicht gegeben hat.

Westen nimmt Schaden bei Geldgebern in Kauf

Die USA und die westlichen Notenbanken schädigen mit ihren Sanktionen private Investoren wie Banken, Fonds oder andere Besitzer von russischen Wertpapieren wie Staatsanleihen auf der ganzen Welt. Diese Privatanleger, bei denen Russland Schulden hat, müssen jetzt faktisch teilweise auf die Rückzahlung verzichten. Denn eine Rubelzahlung nützt ihnen nur wenig, weil man mit diesem Geld außerhalb Russlands nicht viel anfangen kann. Diese Sanktion, die ja zunächst auch den westlichen Gläubigern schadet, ist nur dann sinnvoll, wenn der Schaden für Russland wesentlich größer ist.

IWF hält möglichen Schaden der Anleger für nicht entscheidend

Der Internationale Währungsfonds IWF schätzte, dass es bei den russischen Staatsanleihen um rund 137 Milliarden Dollar im Nennwert geht. So viel wären die Anleihen einmal wert gewesen, wenn sie vollständig, wie ursprünglich vereinbart, zurückgezahlt worden wären. Doch bereits nach dem russischen Überfall auf die Ukraine war der Kurswert dieser Anleihen drastisch gefallen.

Mit dem Krieg stieg bereits das Risiko, dass es bei der Rückzahlung zu Störungen kommt. Die Papiere sind heute kaum noch etwas wert und wurden von Anlegern wie Banken bereits weitgehend abgeschrieben.

Ziel ist langfristiger Ausschluss Russlands von den Finanzmärkten

Aus westlicher Sicht hat die Aktion gegen die russischen Staatsanleihen damit vor allem einen hohen symbolischen Wert, den man auch als eine Art psychologische Kriegsführung verstehen kann. Eine Ächtung des russischen Staates an den Finanzmärkten soll zur Folge haben, dass neben den Staatsanleihen auch alle übrigen Geldanlagen und Wertpapiere, die mit Russland in Verbindung stehen, in Verruf geraten. Das wären zum Beispiel russische Aktien, die Unternehmensanleihen russischer Konzerne und die Beteiligungen daran sowie die Geschäftsverbindungen mit russischen Oligarchen.

Schwierigkeiten bei der Aufdeckung russischer Geschäftsverbindungen

Ein Problem dabei ist, dass die Aktivitäten der Oligarchen und ihrer Geschäftsfreunde sowie von russischen Banken und ihren Partnern nicht so leicht zu identifizieren sind. Eine Zahlung der russischen Notenbank oder der russischen Regierung selbst ist bei einer Korrespondenzbank im Westen einigermaßen klar erkennbar. Versuche von Moskau, Staatsanleihen zurück zu zahlen, können relativ einfach boykottiert werden.

Schwieriger wird es schon, wenn man Russland, wie von der EU jetzt geplant, vom Handel mit Öl und Rohölprodukten ausschließen will. Solche Geschäfte laufen ja nicht direkt über den russischen Staat, sondern über private Firmen und deren internationale Partner. Hier helfen die allgemeinen Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Dabei drohen westlichen Banken und Unternehmen hohe Strafzahlungen, wenn sie weiter wie bisher Geschäfte mit russischen Firmen machen.

Viele Ausnahmen und immer noch kein Handelsembargo

Dennoch sind der Westen und auch die EU und Deutschland weit davon entfernt, mit Russland gar keinen Handel mehr zu betreiben. Bis auf einige ausgewählte Güter und Waren, die auf den immer längeren Embargo-Listen stehen, sind Lieferungen nach Russland prinzipiell erlaubt.

Viele High-Tech-Produkte für Waffen, Schiffbau und die russische Energiewirtschaft dürfen die Grenze nicht mehr passieren. Der deutsche Maschinenbauverband VDMA kann sich für seine Produkte aber durchaus noch weitergehende Sanktionen vorstellen und würde die auch mittragen.

Güterzüge von Finnland nach Russland fahren wie bisher

Von Finnland aus fahren rund um die Uhr immer noch Güterzüge von Helsinki nach St. Petersburg. Auf diesem Weg lassen sich zum Beispiel Medikamente von Bayer, Nahrungsmittel wie Milchpulver von Nestlé oder auch deutsche Chemikalien mit Vorprodukten für die Schweinemast nach Russland transportieren. Diese haben für die Landwirtschaft Bedeutung. Die finnische Eisenbahn beruft sich darauf, dass es noch keine entsprechenden EU-Sanktionen gibt, die das verbieten würden.

Konsequentes Handeln erst nach Gaslieferstopp möglich

Ein Grund dafür, dass es noch kein Handelsembargo mit einem echten Exportstopp gibt, sind die anhaltenden Gaslieferungen aus Russland. Wenn die EU zusammen mit Deutschland den Russen keinerlei Einfuhren von unserer Seite mehr gestatten würde, könnte Putin als Gegenreaktion die Ausfuhr von Gas und wichtigen Industriemetallen blockieren. Das will die Bundesregierung zumindest vorerst auf jeden Fall vermeiden, weil es die deutsche Wirtschaft hart treffen würde.

Energielieferungen Russlands erschweren auch Finanzsanktionen

Wegen der Energielieferungen aus Russland blieben die Sberbank als größtes internationales Geldinstitut des Landes sowie die Gazprombank des gleichnamigen Energiekonzerns vom Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ausgenommen. So lange Gas von Gazprom und Öl und Kraftstoffe von Rosneft bezogen werden, können diese Bankverbindungen nicht gekappt werden. Die internationalen Finanzsanktionen bleiben in dieser Hinsicht so lange unwirksam.

Folgen für den Kriegsverlauf in der Ukraine kaum einzuschätzen

Viele halten die bisherigen Wirtschaftssanktionen gegen Russland für unzureichend, weil sie den Krieg in der Ukraine nicht aufhalten konnten. Die Frage ist, ob sie das überhaupt könnten. Das russische Militär und die Rüstungsindustrie gelten als sehr autark und unabhängig von Importen aus dem Ausland.

Im Gegenteil: Russland ist einer der weltweit größten Waffenexporteure und kann das sogar zur Beschaffung von Devisen und für Handelsgeschäfte nutzen. Ein Beispiel dafür ist Indien, dessen Armee von Russland ausgestattet wird. Auch bei der militärischen Logistik, zum Beispiel bei Treibstoff oder Nahrungsmitteln, ist Russland nicht auf Importe angewiesen. Außerdem besteht für Putin die Möglichkeit, seine Wirtschaftsbeziehungen mit China zu vertiefen.

Wirtschaftssanktionen dennoch in Russland spürbar

Auf der anderen Seite wäre es stark untertrieben zu behaupten, dass die Sanktionen gegen Russland bisher nichts gebracht haben. Ökonomen wie Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der Dekabank, sehen einen klaren Zusammenhang mit einer Rezession der russischen Wirtschaft und den westlichen Maßnahmen.

So sollen Industrieproduktion und Wirtschaftsleistung von ganz Russland schon im laufenden Jahr um rund ein Zehntel einbrechen. Das entspricht in etwa dem Einbruch der Konjunktur, den Russland zum Höhepunkt der Corona-Krise erlitten hat. Dieser Schaden ließe sich mit einer konsequenten Ausweitung der Sanktionen sicher noch beträchtlich steigern.

Hohe Inflation und verknapptes Warenangebot für Verbraucher

Im Februar lag die Inflation in Russland bei 9,2 Prozent. Für einige Lebensmittel mussten die Verbraucher sogar noch deutlich mehr draufzahlen. Anders als bei uns dürften die Energiepreise nicht die entscheidende Rolle dabei spielen. Viele westliche Güter wie Elektronikprodukte oder gewohnte Waren des täglichen Bedarfs, sind nicht mehr im Angebot, sofern sie aus dem Westen stammen. Dieser aufgezwungene Konsumverzicht signalisiert den Menschen, dass für sie möglicherweise eine Rückkehr in den grauen Alltag der früheren Sowjetzeiten bevorsteht.

Experten rätseln noch darüber, welche psychologische Wirkung das entfaltet. Ob es zu einer Trotzreaktion gegen Putin führen kann oder ob es die Bevölkerung im Krieg enger zusammenrücken lässt. Aktuelle Umfragewerte sprechen eher für Putin und den Erfolg seiner staatlichen Propaganda.