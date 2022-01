Droht eine Lohn-Preis-Spirale?

Wenn Gewerkschaften ihre Forderungen aufstellen, haben sie immer auch die Produktivität und die Inflation im Blick. Schließlich können sie es ihren Mitgliedern schlecht verkaufen, wenn die Preise mehr steigen als ihre Einkommen. Im letzten Jahr ist das passiert, man spricht hier von Reallohnverlust.

Das würde bei einer Lohn-Preis-Spirale passieren

Manche Branchen fordern nun, dass dieser Verlust ausgeglichen müsse. Das könnte wie in den siebziger Jahren durch die Ölkrise zu einer Lohn-Preis-Spirale führen: Wenn die Gewerkschaften ein hohes Einkommensplus aushandeln, schlagen die Unternehmen die Mehrkosten auf ihre Preise. Als Antwort würden die Gewerkschaften dann mit noch höheren Forderungen auftreten.

Sehr hohes Einkommensplus unwahrscheinlich

Diese Gefahr jedoch sieht niemand ernsthaft in diesem Jahr, auch das das Institut der deutschen Wirtschaft nicht. Experten verweisen auf die verantwortungsvolle Lohnpolitik der Gewerkschaften in der letzten Zeit.

Die Gewerkschaften wiederum wissen, dass sie ein sehr hohes Einkommensplus erst einmal am Verhandlungstisch durchsetzen müssten. Der momentane Organisationsgrad stellt das aber in Frage und auch die Tarifbindung nimmt ab.

In der chemischen Industrie wird im März verhandelt, noch liegt die Forderung der IGBCE aber nicht vor. Interessant wird es dann im Sommer, wenn die IG Metall sich positioniert. Die Gewerkschaft betont, dass sie sich an der Zielinflationsrate der EZB orientiere, also zwei Prozent.

Wie könnte sich der Mindestlohn von 12 Euro auswirken?

Der Mindestlohn von zwölf Euro, der in diesem Jahr ja noch kommen soll, trifft vor allem Niedrigverdiener. Die Wirkung auf das Lohnniveau insgesamt dürfte daher nicht allzu groß sein.

Ein größeres Problem könnte hingegen der Fachkräftemangel werden. Firmen konkurrieren auch über den Gehaltszettel um Bewerberinnen und Bewerber, was die Löhne in die Höhe treiben könnte.