Droht Ärztemangel trotz steigender Medizinerzahlen?

Die Anzahl von Ärztinnen und Ärzten hat vergangenes Jahr ein neues Rekord-Hoch erreicht. Dennoch hält die Landesärztekammer an ihrer Forderung nach zusätzlichen Medizin-Studienplätzen fest, um einem künftigen Ärztemangel entgegen zu wirken. Denn der droht nach Einschätzung der Kammer weiterhin.

20 Prozent mehr Ärzte als vor zehn Jahren

Rund 67.000 Ärztinnen und Ärzte arbeiten derzeit in Bayern. Das sind knapp zwei Prozent mehr als vor einem Jahr und rund 20 Prozent mehr als vor einem Jahrzehnt. Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Gerald Quitterer, hält den Zuwachs aber immer noch nicht für ausreichend. Denn in den nächsten Jahren würden viele seiner Kollegen in Ruhestand gehen.

Mehr Ärzte in Teilzeit

Außerdem steige der Bedarf an ärztlicher Betreuung, da die Bevölkerung im Schnitt immer älter werde, der medizintechnische Fortschritt ermögliche gleichzeitig auch immer mehr Leistungen für die Patienten. Hinzu komme aber auch, dass sich immer mehr Mediziner fest anstellen ließen, um zum Beispiel in Teilzeit arbeiten zu können. Allein das erhöhe den Bedarf.

Von den Medizinern in bayerischen Praxen haben inzwischen 31 Prozent einen Angestelltenvertrag. Vor zehn Jahren lag ihr Anteil weniger als halb so hoch. Wie viele dieser Angestellten in Teilzeit arbeiten, ist nicht bekannt – aber die Zahl sei beträchtlich, schätzt die Kammer, zumal zwei Drittel der Angestellten Frauen seien. Viele von ihnen hätten Kinder, um die sie sich kümmern möchten, heißt es von der Ärztekammer. Auch um diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, seien zusätzliche Medizin-Studienplätze nötig.