Drohendes Flugchaos: Forscher arbeiten an radikalen Lösungen

Experten sehen für das Flugchaos des vergangenen Sommers viele Ursachen. Eine davon ist die europäische Politik. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) empfiehlt dringend, endlich einen sogenannten gemeinsamen Luftraum zu schaffen.

Wer von München aus nach Lissabon fliegt, wandert bildlich gesprochen durch viele Hände. Denn eine solche Maschine wird zunächst von deutschen, dann von schweizerischen oder französischen, spanischen und schließlich portugiesischen Lotsen betreut. Die Flugkorridore folgen keinem geraden Weg, oft ist es ein Zickzack-Kurs. Rolf Henke, Vorstandsmitglied beim DLR, ist überzeugt, dass ein sogenannter Single European Sky hier viel Abhilfe schaffen könnte:

"Zur Zeit wird die Flugsicherung noch in Sektoren eingeteilt. Wir machen auf der europäischen Ebene Forschung, dass man einen Fluglotsen die Maschine komplett von A nach B führen lässt. Das schafft erheblich mehr Kapazität. Wir greifen an vielen Stellen an. Wir optimieren das, was jetzt da ist. Und wir schauen uns auch an, was man in großen Schritten tun müsste, um dann auch disruptiv zu sein." Rolf Henke

Regierungen bestehen auf nationale Hoheit am Himmel

Unterstützung bekommen die Forscher von den Fluggesellschaften. Die Umwege am Himmel kosten viel Geld. Doch weder Forschung noch Wirtschaft können hier entscheiden. Die Sache liegt in der Hand der Regierungen, und die bestehen bisher - auch aus militärischen Gründen - auf nationale Hoheit am Himmel. Ob das drohende Flugchaos in der diesjährigen Reisesaison ein Umdenken bewirken wird, ist offen.