Drohender Brexit belastet bayerische Exporte nach Großbritannien

Die bayerische Wirtschaft spürt die Folgen eines möglichen Brexits immer deutlicher. Wegen des geplanten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union gingen die bayerischen Exporte auf die Insel auch 2018 weiter zurück. Im Vergleich zu 2015 – dem Jahr vor dem Brexit-Referendum - liegt dieser Rückgang inzwischen bei 16,9 Prozent. Das zeigen aktuelle Zahlen der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw).

Demnach exportierten die Unternehmen im Freistaat 2018 insgesamt Waren im Wert von 12,8 Milliarden Euro in das Vereinigte Königreich. 2015 - im Jahr vor der Brexit-Abstimmung - waren es hingegen noch 15,4 Milliarden Euro gewesen. Das entspricht einem Rückgang von 2,6 Milliarden Euro. Auch im Jahresvergleich von 2018 auf 2017 gab es ein Minus von 7,5 Prozent.

Drohender Brexit lässt auch Importe zurückgehen

"Der drohende Brexit ist bereits eine sichtbare Belastung für die bayerischen Exporte", sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. 2015 sei Großbritannien noch der zweitwichtigste Exportmarkt für bayerische Unternehmen gewesen. Inzwischen liegt der Handelspartner nur noch auf Rang fünf.

Neben den Exporten sanken auch die Importe zuletzt weiter. Sie lagen im vergangenen Jahr bei 5,5 Milliarden Euro, was 7,5 Prozent weniger als 2017 sind. Das betrifft vor allem Autos, elektronische Geräte und Pharmaprodukte. "Es ist auch ein Hinweis darauf, dass aus Angst vor unabsehbaren Brexit-Folgen Lieferbeziehungen bereits so verändert werden, dass die Abhängigkeit von Großbritannien sinkt", so Brossardt.