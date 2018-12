Drohen bei der Bahn Warnstreiks?

Verspätungen, Zugausfälle, verpasste Anschlüsse. Die Bahn steht in der Kritik. Was sie ausgerechnet jetzt vor Weihnachten nicht gebrauchen kann, sind Warnstreiks. Offen drohen die beiden Gewerkschaften zwar noch nicht damit. Aber ihre Geduld ist endlich - das bekamen Bahnkunden in den heftigen Tarifkonflikten früherer Jahre schon zu spüren.

In dieser Woche treffen sich GDL und EVG zum vierten Mal mit den Konzernvertretern am Verhandlungstisch. Die Bahn verhandelt getrennt mit den beiden Gewerkschaften. Am Ende will sie aber inhaltsgleiche Abschlüsse für Lokführer, Zugbegleiterinnen oder Stellwerkskräfte unterschreiben.

Beschäftigte wollen mehr Freizeit

Erste Etappenziele seien erreicht, heißt es von der Bahn. Das sieht zwar auch ihr Gegenüber so. Doch sowohl die GDL, als auch die EVG wollen diesmal konkrete Zahlen hören.

Beide fordern unter anderem 7,5 Prozent mehr Lohn und beide wollen bei der Arbeitszeit ansetzen: Bei der Bahn wird der Ruf der Beschäftigten nach mehr Freizeit laut - auch wenn es dafür weniger Einkommensprozente gibt.

Bahn fürchtet größeren Personalmangel

Für die Bahn jedoch ist das ein Problem. Sie hat nicht genügend Kräfte - Lokomotivführer zum Beispiel werden dringend gesucht. Arbeiten die jetzt Beschäftigten weniger, wird die Personallücke noch größer. Bietet sie im Wettbewerb aber nicht attraktive Konditionen, gewinnt sie kein neues Personal.

Beide Gewerkschaften wollen vor Weihnachten noch ein Ergebnis erreichen – zur Not eben mit Aktionen nach dem vierten Treffen.