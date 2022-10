DIW-Präsident: Politischer Streit auf dem Rücken der Menschen

Noch in diesem Jahr soll es wegen der steigenden Energiepreise ein neues - drittes - Entlastungspaket geben. Auf eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro für Renter hat sich die Koalition bereits geeinigt, weitere Teile des Entlastungspakets sind noch in der Schwebe.

Manche Politiker hätten noch gar nicht verstanden, wie dramatisch die Situation für viele Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen und auch für viele Unternehmen sein wird, so der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher.

Politik auf dem Rücken der Betroffenen

Seiner Ansicht nach geht es jetzt darum, eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe zu verhindern. Daher verstehe er auch nur sehr begrenzt, dass Bund und Länder sich bislang nicht über die Finanzierung des dritten Entlastungspakets verständigen konnten.

Der politische Konflikt werde so auf dem Rücken der Menschen ausgetragen, vor allem auf dem der am stärksten betroffenen einkommensschwachen Haushalte. Das dürfe in Krisenzeiten nicht passieren, so Fratzscher im Gespräch mit BR24.

Hilfen zu wenig zielgenau

Die geplanten Hilfen des Entlastungspakets kritisiert der DIW-Präsident als zu wenig zielgenau. Der Grund dafür sei aber ein grundsätzlicher. Denn dem Staat fehlten dafür die Mittel. Zwar verfüge die Bürokratie grundsätzlich über alle nötigen Informationen über Einkommen, Haushaltsgröße und Bedürftigkeit.

Doch diese Informationen seien bei so vielen verschiedenen Stellen hinterlegt, dass es derzeit unmöglich sei, sie zusammenzuführen und passgenaue Hilfen zu bieten. Daher versuche die Politik, mit ganz vielen Einzelmaßnahmen jedem ein bisschen zu geben.

Mögliche Mangellage

Mit Blick auf die Gasversorgung fordert Marcel Fratzscher weitaus größere Sparanstrengungen als bisher. Mehr als 20 Prozent des bisherigen Verbrauchs müsse eingespart werden, damit im Winter keine Mangellage entstehe.

Die Aussage von Olaf Scholz "Wir kommen durch den Winter" hält der DIW-Präsident für "sehr mutig". Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem sehr harten Winter zu einer Mangellage komme, sei nicht gering. Sie liege bei etwa fünf bis zehn Prozent.