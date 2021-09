Dritte Tarifrunde für Beschäftigte privater Banken gestartet

Wenn Bankenmanager von Konsolidieren reden, dann verstehen Gewerkschaften darunter ein rigides Sparprogramm. In den letzten zehn Jahren sank die Zahl der Bankinstitute um fast 22 Prozent, es gibt ein Drittel weniger Filialen und 16 Prozent weniger Beschäftigte in der Branche.

Verhandlungen für rund 140.000 Beschäftigte im privaten Bankgewerbe

Die Lage ist angespannt, das streiten die Arbeitnehmervertreter am Verhandlungstisch nicht ab. Allerdings setzen sie auf einen guten Service, um Kunden zu binden. Und für den brauche es zufriedene Beschäftigte. Für rund 140.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird heute verhandelt.

Verdi fordert 4,5, der Deutsche Bankangestellten-Verband 4,8 Prozent

Eine Erhöhung der Gehälter um 4,5 Prozent fordert Verdi, 4,8 Prozent die Konkurrenzgewerkschaft, der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV). Das sei über dem, was angesichts der Lage möglich ist – kontern die Arbeitgeber. Die treten in diesem Jahr getrennt auf. Die Gespräche mit den öffentlichen Banken wie die Geldhäuser der Länder endeten Mittwoch ohne Ergebnis. Ähnliches ist heute für die dritte Tarifrunde mit den privaten Banken zu erwarten.

Streitpunkt Homeoffice

Dabei wurde bisher über eine Prozentzahl kaum verhandelt. Ein Hauptstreitpunkt ist die Forderung auf Arbeiten von zu Hause aus an bis zu drei Tagen die Woche. In einer Umfrage hatten sich viele Mitglieder von Verdi dafür ausgesprochen. Die Arbeitgeber blocken hier. Die Konzepte der Geldhäuser seien zu unterschiedlich, um Homeoffice per Tarifvertrag einheitlich festlegen zu können. Vorsorglich droht Verdi schon einmal vor dem heutigen Treffen in Berlin dem privaten Bankgewerbe: die Beschäftigten wären durchaus für Warnstreiks zu gewinnen.