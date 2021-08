Drei Plätze pro Bewerber: Oberfranken sucht tausende Azubis

In Oberfranken sind noch 3.500 Ausbildungsplätze unbesetzt. Damit kommen auf jede und jeden der 1.000 Bewerberinnen und Bewerber, die noch eine Lehrstelle suchen, drei offene Ausbildungsplätze. Das teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken in Bayreuth mit. Bereits im ersten Halbjahr 2021 war die Bewerberzahl bundesweit zurückgegangen.

Zuvor hatte das Landesamt für Statistik einen historischen Rückgang der Ausbildungszahlen vermeldet. Schuld sei die Corona-Pandemie und die damit verbundene unsichere Perspektive in einigen Branchen. Auch bei der IHK für Oberfranken heißt es, coronabedingt entschieden sich deutlich mehr junge Menschen für ein Studium oder eine weiterführende Schule.

Ein Sprecher der IHK bestätigte dem BR auf Nachfrage aber auch: "Gerade in diesen Tagen passiert im Bereich der Ausbildungsplätze extrem viel." Die Statistik, die nur einmal im Monat erhoben werde, spiegele somit nie den exakten Stand wider. Bei der IHK hofft man zudem, dass sich auch Kurzentschlossene noch für eine Stelle bewerben – das sei auch nach dem offiziellen Ausbildungsstart am 1. September noch möglich.

Hoher Bedarf an Auszubildenden im Einzelhandel

Möglicherweise entscheiden sich die Nachzügler dann für den Einzelhandel, wo es nach IHK-Angaben derzeit die meisten unbesetzten Lehrstellen gibt. Gesucht werden Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer für Bäckereien und Metzgereien. Auch Logistikbetriebe bieten offene Lehrstellen an. Zu besetzen sind außerdem Ausbildungsstellen im Maschinenbau und der Energietechnik. Wer in Oberfranken Bürokauffrau oder Bürokaufmann werden will, findet ebenfalls noch eine Lehrstelle.

Auch das Baugewerbe müsse angesichts der anhaltend hohen Auftragslage noch mehr Berufsanfänger für sich gewinnen, heißt es indes von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU).

Studium statt Ausbildung: Bewerbungsanforderungen sinken

Sorge bereitet der IHK für Oberfranken derweil, dass immer mehr Schulabgänger mit guten Noten studieren wollen. Folglich steige die Zahl der Bewerber um eine Lehrstelle mit schlechteren Zeugnissen. Da die Zahl der Berufsschüler zurückgehe, werde es immer schwerer, Berufsschulklassen mit genügend Schülerinnen und Schülern zu bilden.

5.200 Lehrstellen in der Industrie, im Handel und im Handwerk sind nach Angaben der IHK in Oberfranken bereits besetzt; insgesamt gebe es in Oberfranken laut IHK und Handwerkskammer (HWK) 8.700 Ausbildungsplätze.