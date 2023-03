Drei Jahre nach dem ersten Lockdown: Wie geht's der Gastronomie?

Genau drei Jahre nach den ersten harten Lockdown-Maßnahmen hat sich die Gastronomie in Deutschland noch nicht erholt. Es fehlt überall an Arbeitskräften. Bundesweit sind es zwölf Prozent weniger als vor Corona. Wobei Bayern etwas besser dasteht. Bei den Auszubildenden in Oberbayern gibt sogar positive Entwicklungen.

Gaststätten verkürzen die Öffnungszeiten

Viel Betrieb im Truderinger Wirtshaus in München. Die bayerische Traditionsgaststätte ist nach drei wirtschaftlich harten Jahren wieder gut besucht. Der Schweinsbraten kostet unter 14 Euro. Die Auswahl beim Bier ist groß. Doch bei den neuen Öffnungszeiten müssen die Gäste erst einmal schlucken. Nur noch an vier Tagen von Donnerstag bis Sonntag können Sie hier ihren Durst und Hunger stillen. Dazu meint ein Gast: "Schade, ich würde gern auch am Anfang der Woche ins Wirtshaus gehen." Aber er könne es verstehen. Auch Energie sei teurer geworden. Und am Wochenende seien wieder viele Menschen unterwegs. "Dann ist gestopft voll."

Personalmangel in Wirtshäusern

Doch was bleibt dem Wirt anderes übrig. Christian Croon hat das Wirtshaus seit 25 Jahren gepachtet. Vor zwei Jahren stand er kurz vor der Insolvenz und konnte nur wegen der Corona-Hilfen überleben. Jetzt freut sich der 58-jährige Gastwirt über die große Nachfrage. Ganz ungetrübt ist sie aber nicht. 140 Gäste könnte er im Wirtshaus bedienen, außerdem hat er 200 Plätze im Biergarten. Doch es fehlt an Personal. "Für uns ist es auch schade, nur noch vier Tage auf zu haben. Wir können damit die Kosten nicht generieren. Ich bräuchte bei der Größe eigentlich fünf oder sechs Tage. Aber wir können nicht mehr anbieten, ich selber kann mich auch nicht zerreißen."

Arbeit in der Gastronomie schreckt viele ab

Konkret sucht er Bedienungen und einen Schankkellner. Bei zwölf Euro pro Stunde Grundgehalt. Das entspricht dem aktuellen Mindestlohn. Nicht gerade üppig. Aber beim Trinkgeld seien die Kunden seit Corona spendabler geworden. Das komme noch oben drauf.

"Wir bieten keinen attraktiven Arbeitsplatz. Das ist klar. Es ist wie im Krankenhaus oder in der Pflege. Da gibt es Spät- und Nachtdienste. Wir können es nur durch ein gutes Team oder gute Bezahlung wettmachen." Christian Croon, Gastwirt

Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband besorgt über Wirtshausschließungen

Das sieht die Präsidentin des bayerische Hotel und Gaststättenverbands ähnlich. Angela Inselkammer betreibt den Brauereigasthof in Aying, der seit über 200 Jahren in Familienbesitz ist. Wegen des akuten Arbeitskräftemangels hätten bereits fünf Wirtshäuser in der näheren Umgebung schließen müssen. Der Stamm sei zwar wieder da, aber bei den Aushilfen gebe es Probleme, "die haben kein Kurzarbeitergeld bekommen und mussten sich natürlich etwas anderes suchen".

Aushilfskräfte in andere Branchen abgewandert

Viele Aushilfskräfte sind in andere Branchen abgewandert, die attraktivere Arbeitszeiten oder Homeoffice anbieten. Dazu kommt generell der demografische Wandel. Die Branche, ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland, hat bundesweit während der Pandemie rund zwölf Prozent der Mitarbeiter verloren. Besonders hart trifft es Bars und Kneipen. 2021 arbeiteten in der Gastronomie rund eine Million Menschen. Die Zahl der geringfügig entlohnten Arbeitskräfte sank sogar um 23 Prozent im Vergleich zu Vor-Coronazeiten. Angela Inselkammer fordert daher:

"Wir müssen auch den Zugang von Menschen aus Drittländern erleichtern. Ohne die werden wir nicht zu rechtkommen." Angela Inselkammer, Präsidentin DEHOGA Bayern

Nur in Oberbayern mehr Auszubildende

Außerdem brauche es flexiblere Arbeitszeiten und eine langfristige Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent. Die Bezahlung in der Gastronomie sei gut, die Tariflöhne zumindest um fünf Prozent pro Jahr gestiegen. Zwar stiegen die Umsätze in Bayern im Jahr 2022 um 50 Prozent im Vergleich zu 2021 an. Die Anzahl der Beschäftigten nahm in diesem Zeitraum um fast 16 Prozent zu. Aber insgesamt kann auch Bayern das Niveau von 2019 nicht erreichen. Hoffnung am Horizont immerhin beim Nachwuchs: Ein Plus von 29 Prozent bei den Auszubildenden in Oberbayern. Doch bundesweit wollen immer weniger Menschen Koch oder Kellner werden.

Der Roboter als Kellner der Zukunft?

Der Chef vom Truderinger Wirtshaus hofft, ab Mai wieder fünf Tage in der Woche aufmachen zu können. Vorausgesetzt Christian Croon findet Personal. Roboter als Servicekräfte seien keine Lösung. "Mir ist die Service-Susi angeboten worden. Aber wenn auf einmal 140 Leute reinkommen und was zum Essen haben wollen und Hunger haben, dann müssen die Servicekräfte die Beine in die Hand nehmen. Da kann kein Roboter helfen. Das werden immer Menschen machen müssen."