Doppeltes Jubiläum: 100 Jahre Brose und Kaeser in Coburg

Bereits 1908 hatte Firmengründer Max Brose in Berlin ein Handelsgeschäft für Automobilausrüstung eröffnet. Nach dem 1. Weltkrieg gründete er dann 1919 zusammen mit seinem Partner Ernst Jühling das Metallwerk Max Brose & Co in Coburg.

Brose ist noch heute ein Familienunternehmen, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ist Max Broses Enkel Michael Stoschek. Der Anbieter von mechatronischen Systemen für die Automobilindustrie beschäftigt heute weltweit etwa 26.000 Mitarbeiter, davon mehr als 3.000 am Standort Coburg. Brose ist der einzige deutsche Hersteller von Sitzsystemen, der noch in Deutschland produziert.

Druckluftspezialist Kaeser

Der Druckluftspezialist Kaeser feiert ebenfalls sein 100-jähriges Firmenjubiläum. Das Unternehmen ist in seinem Bereich weltweit Technikführer, seit der Gründung ebenfalls familiengeführt und beschäftigt 6.000 Mitarbeiter, die meisten davon in Coburg.