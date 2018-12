Diskussionsrunde: weltweite Konflikte und bayerische Wirtschaft

Eines wurde bei der gut besuchten und rege geführten Diskussion am Donnerstagabend deutlich: Die von den USA ausgelösten Handelskonflikte sorgen auch in Bayern für Verunsicherung. Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), plädierte daher für "ein europäisches Signal": Wenn man die Zölle im Automotivebereich auf null setzen würde, dann könne man von der Gegenseite auch Vernunft erwarten, so Brossardt.

"Welthandel in Gefahr?" - Podiumsdiskussion in Würzburg

Denn ein Handelskrieg wäre fatal, er würde Bayern viel deutlicher treffen als jedes andere Bundesland: Über elf Prozent der bayerischen Exporte aus dem Bereich gehen in die USA. Brossardt würde deshalb "viel lieber auf ein Miteinander" setzen, um dem US-Präsidenten vor Augen zu führen: Alleine an bayerischen Exporten in der Automobil- und Zulieferer-Branche hängen 530.000 Arbeitsplätze in den USA.

Handelskrieg hätte gravierende Folgen für bayerische Wirtschaft

Beim Blick auf das Verhältnis mit den USA ist sich das Podium zudem weitgehend einig: Die Probleme haben nicht erst unter Donald Trump begonnen. Das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP war zum Beispiel bereits vorher gescheitert - auch weil viele Unsicherheiten in der Bevölkerung nicht wirklich aufgeklärt worden seien. Die bayerische Wirtschaft müsse sich gerade auch beim Blick nach China den globalisierten Märkten stellen, sagte Erdal Yalcin, Professor für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule HTWG Konstanz und tätig für das ifo Institut München. 40 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung fußten auf dem Export.

Digitalisierung, KI, Robotik - Asien ist auf dem Vormarsch

Erdal Yalcin führte das Beispiel eines bayerischen Drehers an. Dieser habe über Jahre gut verdienen und sich eine Existenz aufbauen können. Jetzt konkurriere er allerdings mit chinesischen Unternehmen. Weiterbildung sei hier der Schlüssel, so Yalcin. Und Astrid Freyeisen, China-Expertin des Bayerischen Rundfunks, ergänzte: Die aktuelle Herausforderung sei es, sich bei Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und Robotik nicht von asiatischen Unternehmen abhängen zu lassen.