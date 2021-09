Diskussion zur IAA: Mobilität der Zukunft - grün und flexibel

Es ist eine der zentralen Fragen für die Autoindustrie – und für die ganze Gesellschaft: Wie sieht die Mobilität der Zukunft in unseren Städten und auf dem Land aus? Antworten darauf will diese Woche nicht nur die Messe IAA Mobility geben, sondern auch die Fachwelt bei einem BR24live.

Über dieses Thema diskutierten am Montagabend der Infineon-Chef Reinhard Ploss, der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer, die Audi-Chefstrategin Silja Pieh und Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) mit BR-Moderator Sebastian Hanisch.

Anlass dafür war die IAA Mobility, die dieses Jahr erstmals in München stattfindet (7.-12. September) und sich mit einem neuen Konzept einer nachhaltigen Mobilität widmet.

Der Elektroantrieb siegt über den Wasserstoff

Die Zukunft des Autos ist dabei elektrisch, zumindest die nähere – da waren sich die Fachleute auf dem Podium einig. "Wasserstoff klingt gut, das lieben die Politiker, weil sie ein neues Thema für Talkshows haben", sagte Autoexperte Dudenhöffer. "Aber für Pkw taugt es nichts."

Auch Audi-Vertreterin Pieh pflichtete ihm bei, dass Wasserstoff dafür nicht effizient genug sei, anders als ein batterieelektrischer Antrieb. Ihr Unternehmen will deshalb ab 2026 unter den neuen Modellen nur noch E-Autos auf den Markt bringen.

Offen gab sich bei diesem Thema hingegen Betram Brossardt als Vertreter eines breiten Spektrums bayerischer Firmen: "Den Aufbau der Wasserstoff-Strategie sollte man betreiben, auch wenn die Perspektive etwas länger ist." Auch Reinhard Ploss kann sich Wasserstoff zwar erst einmal nicht im Auto vorstellen, für Lastwagen oder bei öffentlichen Verkehrsmitteln aber sehr wohl.

Autos sollen sicher, bequem und nachhaltig sein

Damit wäre die Antwort zum Antrieb abgesteckt, jedoch noch nicht zum Verkehrsmittel. Elektro-Fahrräder, Flugtaxis oder sich am Stadtrand selbstladende Autos: All das kann aus Sicht der Diskutanten Teil einer neuen, nachhaltigen Mobilität sein. Silja Pieh rief dazu auf, bei allen Vorschlägen aber nicht nur an die urbane Bevölkerung zu denken. "Unheimlich viele Menschen pendeln in die Städte rein. Sie kommen teilweise gar nicht anders zu ihrem Arbeitsplatz", sagte sie.

Für Infineon-Chef Ploss stehen bei allen Überlegungen drei Kriterien im Mittelpunkt. "Der Mensch möchte es sicher haben, bequem und heutzutage ökologisch akzeptabel." Hier könnten aus seiner Sicht viele Möglichkeiten nebeneinander existieren.

Infineon steckt als Halbleiterhersteller dabei in der komfortablen Situation, dass alle modernen, vernetzten Verkehrsmittel tendenziell auch immer noch mehr Chips benötigen. Zum aktuellen Mangel sagte er: "Wir müssen uns noch bis 2022 mit der Chip-Knappheit befassen". Schließlich dauere es allein zwei Jahre eine neue Fabrik zu bauen und in Betrieb zu nehmen.

Neue Branchen rücken bei der neuen Mobilität in den Fokus

Die Zukunft der Mobilität bedeutet aber nicht nur für die Nutzer einen Wandel, auch die Unternehmen müssen umdenken. Audi hat nach eigener Aussage deshalb längst damit begonnen, einen Teil der Belegschaft umzuschulen. Auch sollen in den nächsten Jahren 2.000 neue Jobs entstehen.

Für Ferdinand Dudenhöffer bedeutet dieser Wandel, nicht mehr nur auf den Kern aus Autoherstellern und Zulieferern zu blicken. Auch Chemie-Unternehmen, Produzenten von Ladesäulen und andere Firmen müssten Teil neuer Konzepte sein.

Wenngleich er insgesamt einen großen Vorsprung bei Tesla und chinesischen Unternehmen ausmache, heißt Mobilität für den Autoexperten am Ende aber doch vor allem auch Vielfalt: "Ich glaube nicht daran, dass fünf große Monopole die Welt beherrschen."