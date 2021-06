Direktbank ING: Strafzinsen für Sparbeträge über 50.000 Euro

Die ING will beim Strafzins keinen Unterschied zwischen Neukunden und Bestandskunden machen. Bei bestehenden Sparguthaben, die in der Summe mehr als 50.000 betragen, werden die Kunden der Direktbank in den nächsten Tagen informiert. Statt wie bisher ab 100.000 Euro soll der Strafzins nun schon ab 50.000 Euro fällig werden.

ING-Kunden müssen dem Strafzins zustimmen

Nach dem jüngsten Urteil des Bundesgerichtshofs zu Bankgebühren müssen Kunden einer solchen Änderung der Geschäftsbedingungen jedoch zustimmen. Wer die Zustimmung für den Strafzins von 0,5 Prozent verweigert, kann von der Bank gekündigt werden.

Auch andere Banken, etwa die Commerzbank, haben eine Umstellung ihrer Privatkonten angekündigt. Ein Ausweg, um die Verwahrgebühren zu vermeiden, scheint zu sein, die Sparguthaben auf mehrere Banken zu verteilen. ING-Deutschland-Chef Nick Jue sagt, die Einlagen bei der Direktbank seien weiter gestiegen, auch weil viele andere Kreditinstitute ein Verwahrentgelt für Privatkunden unlängst eingeführt hätten.

Verwahrgeld ist oft Verhandlungssache

Die Bedingungen für Verwahrgebühren sind bei einzelnen Banken unterschiedlich und häufig auch Verhandlungssache. So bieten einige Institute nach wie vor bestimmte Sparprodukte an, die ausgenommen bleiben. Andererseits: Im Extremfall müssen Kunden auf manchen Konten schon ab dem ersten Euro den Strafzins bezahlen.