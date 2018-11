Digitalisierung lässt Berufe schrumpfen

Der Strukturwandel hin zur Automatisierung wird Gewinner und Verlierer produzieren. Das ist das Resultat einer von der IHK in Auftrag gegebenen Studie, die vom Münchner Ifo-Institut durchgeführt wurde. Demnach werden zum Beispiel im bayerischen Bankensektor bis 2030 rund 12.000 Stellen wegfallen. In der Bauwirtschaft könnten bis zu 8.000 Jobs verloren gehen. Der Grund: Banker können immer besser durch Algorithmen ersetzt werden und auch auf den Baustellen macht sich die Automatisierung bemerkbar. Immer mehr Bauteile werden vorgefertigt und deshalb langfristig immer weniger Maurer benötigt.

Kreativität und Handarbeit sind unersetzlich

Digitalisierungsgewinner sind hingegen Manager und Ingenieure. Bei diesen Berufsgruppen erwarten die Wirtschaftsforscher in den nächsten 12 Jahren einen Zuwachs von bis zu 140.000 Arbeitsplätzen. Aber auch Pflegefachkräfte werden weiterhin gefragt sein, weil ihre Arbeit nicht so einfach automatisiert werden kann. 50.000 neue Arbeitsplätze sollen in Bayern bis 2030 in der Pflegebranche entstehen.

Digitalisierung hat aber grundsätzlich Auswirkungen auf nahezu alle Berufe. Die Berufsbiografien werden künftig anders aussehen als in der Vergangenheit, erklärt Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer der IHK München und Oberbayern:

"Die Chance, dass ich zu Beginn meines Berufslebens genau dasselbe mache wie am Ende, sind in Zukunft nahezu Null. Das Wissen, was ich mir jetzt aneigne, ist vermutlich schon in zehn Jahren deutlich weniger wert. Da ist lebenslanges Lernen gefragt." Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer IHK München und Oberbayern

Alt und Neu nebeneinander in gleichen Betrieb

Am Beispiel der Druckerei Hofmann in Traunreuth zeigt sich die Veränderung in der Arbeitswelt ziemlich deutlich. Schon jetzt macht die Firma etwa die Hälfte ihres Umsatzes mit Digitaldruck. Da ersetzt eine große computergestützte Digitaldruckstraße - im Prinzip ein raumgroßer Tischkopierer - mehrere Arbeitsplätze. Drucken, Schneiden, Falzen geht hier in einem Arbeitsgang und deutlich schneller als im klassischen Offset-Druck. Aber bei hohen Auflagen ist die alte Druckvariante klar günstiger. Deshalb beschäftigt die Firma auch noch zwei Offset-Drucker, die den ganzen Tag an schweren Druckmaschinen arbeiten und mit Papier, Druckplatten und Farbe hantieren. Einer davon ist Pascal Muthmann (32). Ein junger Mann in einem alten Beruf. Angst vor der Zukunft hat er keine:

"Ich mache mir da wirklich keine schlaflosen Nächte. Die Auftragslage ist momentan sehr gut, es gibt immer was zu tun. Mir ist schon klar, dass ich vermutlich in zehn Jahren nicht mehr an der gleichen Maschine arbeiten werde wie jetzt, aber dann arbeite ich halt an einer neuen. Ich werde schon irgendwo gebraucht." Pascal Muthmann, Drucker

Bestenfalls erfolgt der Wandel Schritt für Schritt

Pascal Muthmann ist eine praktisch veranlagte Frohnatur. Seinem Namen macht er wirklich alle Ehre. Allerdings ist der Optimismus des Offset-Druckers auch nicht ganz unbegründet. Denn beim Familienbetrieb Hofmann muss keiner Angst um seinen Arbeitsplatz haben. Die Firma bietet ihren Mitarbeitern interne Umschulungen auf die neue Digitaltechnik an. Juniorchef Johannes Lindner setzt auf eine Strategie des langsamen Wandels:

"Da ist manchmal etwas Überzeugungsarbeit notwendig, um die Angestellten mitzunehmen und ihnen klarzumachen, dass der Wandel auch Chancen bietet, dass Weiterentwicklung grundsätzlich etwas Positives ist. Wir machen das Schritt für Schritt und lassen keinen auf dem Weg zurück. Uns ist wichtig, dass sich niemand von der Entwicklung überrollt fühlt." Johannes Lindner, Juniorchef

Schnellere Lernzyklen sind gefragt

Nicht in allen Unternehmen und Branchen kann der Strukturwandel allerdings so geschmeidig ablaufen. Der Arbeitnehmer der Zukunft muss wohl flexibel sein, und bereit, sich ständig weiter zu entwickeln Aber auch Politik und Wirtschaft müssen ihren Teil dazu beitragen, den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten, fordert IHK-Geschäftsführer Peter Driessen:

"Wir müssen den jungen Menschen in Schule und Ausbildung völlig neue Lerntechniken vermitteln. Auch das duale Ausbildungssystem muss sich anpassen. Momentan haben wir Lernzyklen von etwa 8 Jahren, da müssen wir schneller werden, denn das Wissen wird sich künftig auch schneller erneuern." Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer IHK München und Oberbayern

Angst vor der Digitalisierung und damit der Berufswelt der Zukunft ist aber unbegründet, wenn man aufs Gesamtbild schaut. Zumindest in Bayern, das zeigt die Ifo-Studie ganz eindeutig: Per Saldo soll der bayerische Arbeitsmarkt in den nächsten 12 Jahren um gut 13 Prozent wachsen. Mehr Jobs trotz Digitalisierung - oder vielleicht auch gerade deswegen.