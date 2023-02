Alles online - Bundesagentur für Arbeit erfüllt Gesetzesauftrag

Alles online – freut sich Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Schon seit 2003 haben Verwaltungskräfte und IT-Techniker da einiges ins Internet gebracht:

"Wir sind die einzige Behörde, die das Online-Zugangsgesetz erreicht hat. Sie können alles bei uns jetzt digital beantragen: Arbeitslosengeld, Kindergeld, alles." Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende Bundesagentur für Arbeit

Dienst soll weiter ausgebaut werden

Vorgegeben waren der Nürnberger Behörde im Online-Zugangsgesetz 70 elektronische Dienstleistungen für die Kundin oder den Kunden, die User also. Den Auftrag hat die Bundesagentur erfüllt. (Hier finden Sie das komplette Angebot an eServices der Agentur für Arbeit).

Es fehlt aber noch einiges. Der Dienst soll weiter ausgebaut werden, verspricht BA-Chefin Nahles. So kann man sich inzwischen digital arbeitslos melden und auch das Arbeitslosengeld vom Computer aus beantragen. Das gilt auch für das Kindergeld, die Kurzarbeit oder einen Gründungszuschuss. Per mobiler APP informiert die Behörde den, der das will, von sich aus über Neuerungen.

Elektronischer Personalausweis erforderlich

Damit die Daten und die Leistungen nicht an die Falschen gehen, muss man sich allerdings mit einer entsprechenden Funktion im Personalausweis online identifizieren – worüber viele aber noch nicht verfügen. Und der Workflow zwischen den Behörden ist auch noch ein Problem.

Die Agentur vor Ort braucht zum Beispiel eine Meldebestätigung von der Kommune vor Ort. Doch das ist online bei vielen bisher nicht möglich – also bleibt Betroffenen der Weg zu einer Verwaltungsstelle noch nicht ganz erspart.