Digitalisierung: Ärzte sehen "letztes Vertrauen zerstört"

"Jegliches Vertrauen verloren" hätten die Hausärztinnen und Hausärzte inzwischen, wenn es um die Digitalisierung ihrer Praxen geht. So kommentiert ihr Berufsverband die Ankündigung, dass rund 130.000 sogenannte Konnektoren ersetzt werden müssen.

Geräte müssen erneuert werden

Diese Geräte stellen die Verbindung zu einer speziellen Datenautobahn fürs Gesundheitswesen her. Eigentlich sollten die Kästen, die etwa die Größe einer Pralinenschachtel haben, durch eine reine Software-Lösung abgelöst werden. Doch die Einführung dieser Software-Lösung verzögert sich, und die Zulassung der Konnektoren läuft nach fünf Jahren ab.

Weil viele der Geräte schon so lange in Betrieb sind, müssen sie jetzt erneuert werden, so hat es die Gesellschaft Gematik, angekündigt, die im Auftrag der Bundesregierung die Digitalisierung des Gesundheitswesens umsetzen soll. Der der Bund hält die Mehrheit an dieser Firma.

Wer übernimmt die Kosten?

Mit Kosten in dreistelliger Millionenhöhe sei zu rechnen, kritisiert nicht nur der Hausärzteverband, sondern auch der Verband Freie Ärzteschaft. Diese Kosten dürften auf keinen Fall bei den Ärzten hängenbleiben, warnen beide Verbände. Wer dafür aufkommt, ob etwa die Krankenkassen einspringen müssen, und damit letztlich die Beitragszahler, ist aber noch unklar.