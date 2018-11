Digitales Gründerzentrum kommt nach Rödental

Das neue Digitale Gründerzentrum Oberfrankens kommt nach Rödental im Landkreis Coburg. Auf dem ehemaligen Gelände der Porzellanfabrik Goebel soll ein Raum für Gründer, Kreative und Startups entstehen. Das sagte ein Sprecher der Wirtschaftsförderung im Landkreis Coburg auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Gründerzentrum für zunächst 15 Jahre

Das 2,8 Millionen Euro-Projekt wird vom Freistaat Bayern gefördert. Es soll zunächst 15 Jahre laufen – so sieht es das Konzept vor, mit dem sich die "Zukunft.Coburg.Digital"-GmbH um das Gründerzentrum beworben hatte.

Hilfe für Unternehmensgründer

Das Ziel: Gründer und Kreative sollen auch im ländlichen Raum Hilfe bekommen, zum Beispiel wenn es um logistische Unterstützung geht, vom Büroraum mit Laptop bis hin zu kleineren Maschinen. Erfolgreiche Startups sollen so an den Standort Rödental gebunden werden. Ebenfalls vorgesehen ist eine enge Zusammenarbeit mit den IT-Bereichen der Universität Bamberg und der Hochschule Coburg.

Kabinettsbeschluss vorausgegangen

Am 2. Oktober hatte das bayerische Kabinett entschieden, dass ein digitales Gründerzentrum auch im Landkreis Coburg errichtet werden soll. In der Stadt Bamberg und in der Stadt Coburg gibt es bereits solche Einrichtungen. Mit den Arbeiten für das Digitale Gründerzentrums soll im Frühjahr 2019 begonnen werden.