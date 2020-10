vor etwa einer Stunde

Digitales Gründerzentrum für Mittelfranken in Nürnberg eröffnet

Drei Jahre nach seinem Start in Interimsräumen hat das digitale Gründerzentrum Mittelfranken sein endgültiges Quartier am Zollhof 7 bezogen. Was die Anzahl der Startups betrifft, gehört der "Zollhof Tech Incubator" zu den Top drei in Bayern.