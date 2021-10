Digitales Gründerzentrum "ANsWERK" in Ansbach eröffnet

Im Ansbacher Posthof ist das digitale Gründerzentrum "ANsWERK" eröffnet worden. Nach drei Jahren Vorbereitung freuen sich Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) und Landrat Jürgen Ludwig (CSU), jungen Gründerteams günstige Räume und ein breites Netzwerk an Unterstützern beiseite stellen zu können.

Unternehmensgründungen wichtig für wirtschaftliche Zukunft

"Bayern braucht junge Entrepreneure, die mit Kreativität, Enthusiasmus und Biss neue Geschäftsideen entwickeln und mutig verwirklichen. Sie sind die Innovatoren und Treiber von Zukunftstechnologien", so Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert bei seiner Rede. Und: "Gründertum ist die Keimzelle für den erfolgreichen Mittelstand und zukunftsfeste Arbeitsplätze von morgen“, hob er die Bedeutung von Unternehmensgründungen für den Freistaat hervor.

Vernetzt in der Metropolregion

Neben dem Standort in Ansbach gibt es einen weiteren in Merkendorf (Lkr. Ansbach) am Innovationscampus der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Dort gibt es zusätzliche Büroräume, Labore und eine Werkstatt für den Bau von Prototypen. Als Partner unterstützen die Hochschulen Ansbach und Weihenstephan-Triesdorf, die IHK Nürnberg sowie die Handwerkskammer das Gründerzentrum. Ziel sei es, Ansbach und West-Mittelfranken zu einer Vorbildregion für Innovation und Digitalisierung im ländlichen Raum zu entwickeln. Das Wirtschaftsministerium fördert den Aufbau des Gründerzentrums mit mehr als 2,8 Millionen Euro. Betreiber sind die Stadt und der Landkreis Ansbach. Neben dem Zollhof Tech Incubator in Nürnberg ist das ANsWERK das zweite Zentrum in Mittelfranken.