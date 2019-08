Digitaler Wandel: Bayern vergibt erste "Bildungsschecks"

Um das Thema voranzubringen, haben Regierung, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften den Pakt für berufliche Weiterbildung 4.0 im Freistaat geschlossen. Eine Idee ist der "Bildungsscheck". Den ersten überreichte Arbeitsministerin Kerstin Schreyer nun in München.

Neuer Web-Shop: Zuschuss für ein Seminar

Moritz Müller ist Mediengestalter – in der digitalen Welt ist er beruflich also schon unterwegs. Doch das reicht nicht. Sein Arbeitgeber, ein Raumausstatter im Landkreis Ebersberg, will einen Web-Shop einrichten. Moritz Müller soll sich das nötige Know-how aneignen. Einer der 17 Weiterbildungsinitiatoren in Bayern half weiter.