Digitale staatliche Währung in Ghana: Der e-Cedi

Start für den Test des ersten Zentralbankgeldes in Afrika: Der e-Cedi - so der Name für das digitale Geld der staatlichen Zentralbank Ghanas - wird mit Banken, Zahlungsdienstleistern, Händlern und Verbrauchern erprobt. So sieht es eine Vereinbarung zwischen der Zentralbank Ghana und dem Sicherheitstechnologie-Konzern Giesecke und Devrient mit Sitz in München vor.

Nutzererfahrungen fließen in die Gestaltung des digitalen Zentralbankgeldes ein

Der e-Cedi ist als digitale Form der Landeswährung angelegt und wird eine digitale Alternative zu Bargeld aus Papier und Münzen sein. Ghana will eine sichere digitale Zahlungsinfrastruktur aufbauen. Auch das Bezahlen ohne Bankkonto soll so möglich werden und damit die finanzielle Eingliederung aller Bevölkerungsgruppen vorantreiben.

Die Erfahrungen der Nutzer in der Testphase sollen genau analysiert werden gemeinsam mit der Zentralbank Ghana.

"Weltweit prüfen Zentralbanken die Einführung gesetzlich legitimierten Digitalgeldes. Die ghanaische Regierung ist eines der ersten afrikanischen Länder, das nun in eine Pilotphase eintritt" Dr. Wolfram Seidemann, Giesecke+Devrient Currency Technology.

Für den Gouverneur der Bank of Ghana, Ernest Addison, ist das neue digitale Zentralbankgeld eine große Chance, um einen robusten und integrativen Finanzsektor unter der Führung der Zentralbank aufzubauen.

Digitale Souveränität auch beim Geld

Viele Zentralbanken bereiten derzeit die Einführung von digitalem Zentralbankgeld vor. Auch die Europäische Zentralbank EZB arbeitet mit Hochdruck daran. Die boomenden Krypto-Assets wie etwa Bitcoin sind den staatlichen Zentralbanken ein Dorn im Auge. Ihr Wert sei, anders als der des Zentralbankgeldes, nicht garantiert. Und auch die staatliche Souveränität über die Geldpolitik ist nur mit digitalem Zentralbankgeld zu erhalten. Der e-Cedi wird in der Pilotphase vorerst nur innerhalb Ghanas genutzt.