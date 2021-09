Dieselskandal: Prozessauftakt gegen ehemalige VW-Bosse

Zwei Mal schon hatte der Strafprozess aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden müssen. Heute soll es vor dem Landgericht Braunschweig endlich losgehen – sechs Jahre, nachdem der VW-Dieselbetrug aufgeflogen war. Angeklagt sind der ehemalige VW-Markenvorstand Heinz-Jakob Neußer sowie drei weitere damalige Führungskräfte aus der Motorenentwicklung.

Zum Artikel "Dieselskandal: Bundesgerichtshof mit neuen Urteilen"

Bis zu zehn Jahre Haft

Hauptvorwurf: Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug, mögliche Strafe: bis zu zehn Jahre Haft. Die Angeklagten sollen die Software, die Dieselmotoren manipulierte, mitentwickelt oder deren Fortbestand nicht verhindert haben. Die Fahrzeuge erschienen durch die Betrugs-Software sauberer, als sie es tatsächlich waren. Millionen VW-Dieselkunden seien finanziell geschädigt worden. Den Angeklagten wird darüber hinaus Steuerhinterziehung und strafbare Werbung vorgeworfen.

Winterkorn-Prozess vom Verfahren abgetrennt

Ex-VW-Chef Martin Winterkorn muss aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erscheinen. Er war erst vor wenigen Tagen operiert worden. Daraufhin hatte das Gericht entschieden: Sein Verfahren wurde abgetrennt und soll nachgeholt werden. Termine dafür gibt es aber noch nicht.

Dieselskandal: Bisher 30 Milliarden Euro Strafen für VW

Für den VW-Konzern selbst geht es in diesem Prozess - abgesehen von weiterer negativer Publicity - finanziell um nichts. Der Konzern war schon in vergangenen Prozessen vor Gerichten in den USA sowie in Deutschland schuldig gesprochen und verurteilt worden. Die Strafen haben den Konzern insgesamt rund 30 Milliarden Euro gekostet.