Dieselskandal: Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler beginnt

Audi war von Anfang an offensichtlich tief in die Abgasaffäre verstrickt. Als der Skandal 2015 aufflog, gelang es den Ingolstädtern noch ganz gut, in Deckung zu bleiben. VW in Wolfsburg stand zunächst im Zentrum des Sturms. So musste nur wenige Tage nach Bekanntwerden des Dieselskandals VW-Chef Martin Winterkorn gehen. Doch schon bald rückte Audi ins Blickfeld der Ermittler.

Razzien und Festnahmen bei Audi

Einer der Höhepunkte der Ermittlungen bei Audi war sicherlich die Razzia im Jahr 2017. Zeitgleich zur Bilanzpressekonferenz durchsuchten Ermittler Büroräume der VW-Tochter. Der damalige Audi-Chef Rupert Stadler versprach Kooperationsbereitschaft:

"Ich selbst habe größtes Interesse an der Aufklärung des Sachverhalts und sie können sicher sein, dass wir vollumfänglich mit den Behörden kooperieren." Früherer Audi-Chef Rupert Stadler

Doch die Ermittler hatten offenbar Zweifel am Aufklärungswillen Stadlers. Am 11. Juni 2018 rückten frühmorgens Ermittler bei ihm zuhause an und nahmen den Topmanager fest, wegen Verdunklungsgefahr. Sie hatten das Telefon des Topmanagers angezapft und ein verdächtiges Gespräch Stadlers mitgehört. Der bisherige Marketingvorstand Bram Schot übernahm bei dem Unternehmen das Ruder, zunächst allerdings nur kommissarisch. Stadler war nur beurlaubt. Ein wohl einmaliger Vorgang in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, dass ein amtierender Vorstandschef für Monate im Gefängnis sitzt. Monate später, im Oktober, trat er dann doch zurück und kam kurze Zeit später aus der Untersuchungshaft.

Der Audi-Prozess - ein Mammutverfahren

Dem mittlerweile 57-Jährigen und den drei anderen Angeklagten werden Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Die drei Motorenentwickler, unter ihnen der spätere Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz, sollen die illegale Abschalteinrichtung entwickelt haben. Stadler wird vorgeworfen, dass er spätestens ab September 2015 von den Manipulationen wusste und trotzdem den Absatz von betroffenen Fahrzeugen nicht verhindert beziehungsweise sogar veranlasst hat. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat sich offensichtlich tief in die Materie eingearbeitet. Allein die Anklageschrift umfasst knapp 100 Seiten. Dazu kommt noch ein langer Anhang. 181 Verhandlungstermine sind anberaumt bis Ende 2022.

Stadler weist Vorwürfe zurück

Der frühere Audi-Manager selbst hat bisher immer wieder seine Unschuld beteuert. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass er nun in diesem Verfahren von Mitangeklagten belastet wird. Diese sind nämlich geständig. Bei einer Verurteilung drohen Stadler bis zu zehn Jahre Haft.

Erfahrung mit dem Gefängnis hatten neben Stadler auch zwei weitere Prozessbeteiligte. Hatz und einer der Motorenentwickler saßen ebenfalls bereits einige Monate in Untersuchungshaft. Das zeigt, wie ernst es die Münchner Staatsanwaltschaft meint.

Prozess unter Corona-Bedingungen

Der Prozess findet im Hochsicherheitsgerichtssaal der Justizvollzugsanstalt Stadelheim statt, da dies der größte Saal ist, den das Münchner Landgericht zur Verfügung hat. Aufgrund der Corona-Abstandsregeln haben allerdings trotzdem nur 20 Zuschauer Platz bei diesem Mammut-Verfahren, davon sind zehn Plätze für Journalisten reserviert. Wegen des zu erwarteten großen Andrangs wurden zudem weitere Plätze außerhalb des Gerichtssaals für Medien eingerichtet. Dorthin wird ein Audiosignal übertragen.