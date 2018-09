14.09.2018, 14:07 Uhr

Dieselkrise: Deutsche Umwelthilfe kritisiert Bundesregierung

Die Bundesregierung hat nach Einschätzung von Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe DUH in der Dieselkrise nichts durchgesetzt, was die Situation verbessern würde. Im Interview mit der radioWelt am Mittag fordert er deshalb jetzt Entscheidungen.