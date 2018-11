vor etwa einer Stunde

Dieselaffäre: Audi startet Rückrufaktion

Die Dieselaffäre hat weitere Konsequenzen. Audi startet ab Mittwoch in Deutschland den ersten von insgesamt acht Rückrufen für Autos mit V-TDI-Motoren, so heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bundesweit sind rund 151.000 Autos betroffen.