Diesel-Urteil: VW muss vollen Kaufpreis erstatten

"Erstmals hat ein Gericht in Deutschland die Volkswagen AG zu Schadensersatz und zur Rücknahme des streitgegenständigen PKWs ohne Abzug von Nutzungen verurteilt" erklärt der Anwalt des Autokäufers gegenüber den Medien. "Das ist ein juristischer Dammbruch".

VW geht in Berufung

Volkswagen kündigte jetzt an, in Berufung zu gehen. Das geht aus einer Stellungnahme des Autoherstellers hervor, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. VW rechne damit, dass der Richterspruch in der Berufungsinstanz korrigiert werde. Für Kunden-Klagen gebe es demnach keine Rechtsgrundlage. Die Kunden hätten weder Verluste noch Schäden erlitten. Die Fahrzeuge seien sicher und fahrbereit. Das Landgericht Augsburg hatte sein Urteil bereits am 14. November verkündet.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Sollte das Urteil jedoch in der nächsten Instanz bestätigt werden, könnte es für VW teuer werden. Der Golf Plus, um den sich die Klage in Augsburg drehte, stammt aus dem Jahr 2012. Der Kaufpreis lag bei 30.000 Euro.

Bei VW wird darauf verwiesen, dass es aktuell 13 Urteile von Oberlandesgerichten gebe, die allesamt im Sinne des Unternehmens beziehungsweise im Sinne der Händler ausgefallen seien. Allerdings gab es auch schon 450 Urteile in unteren Instanzen zugunsten der Käufer. Zudem hat Anfang des Monats die Verbraucherzentrale Bundesverband die erste Musterfeststellungsklage gegen VW eingereicht.

ADAC: Entscheidung verbraucherfreundlich

Der ADAC bezeichnete das Urteil gegenüber BR24 als eine „verbraucherfreundliche Entscheidung“. Es bleibe jedoch abzuwarten, wie die nächste Instanz entscheide. Nach Angaben des Automobilclubs gab es in Sachen VW-Dieselbetrug bisher in Deutschland rund 6.000 Gerichtsentscheidungen. Dem Club ist kein rechtskräftiges Urteil ohne Berücksichtigung eines Nutzungsausgleichs bekannt.