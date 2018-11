Diesel-Urteil: Das müssen VW-Kunden jetzt wissen

Zum ersten Mal bekommt ein Dieselbesitzer den vollen Kaufpreis, nebst Zinsen, zugesprochen. Mit einem bemerkenswerten Urteil hat das Landgericht Augsburg jetzt einem Käufer Recht gegeben, der vom VW-Konzern durch den Einbau einer Abschaltvorrichtung in sein Fahrzeug nach zivilrechtlichen Regelungen "vorsätzlich sittenwidrig geschädigt" wurde. Der Autobesitzer muss, anders als in vergleichbaren Fällen, auch keinen Ersatz für die gefahrenen Kilometer bezahlen. Im konkreten Fall ging es um ein Auto, das Mitte 2012 erworbenen wurde und in das eine Abgas-Manipulationssoftware verbaut worden war.

VW will in Berufung gehen

Ein Ersatz für die Nutzung eines betroffenen Autos durch den Kunden widerspricht laut dem Augsburger Urteil dem Gedanken des Schadensersatzes der entsprechenden Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch. Das Urteil könnte zumindest Signalwirkung für andere Klagen haben. Die Verbraucherzentrale Bayern sprach von einem verbraucherfreundlichen Urteil. VW sieht das Ganze naturgemäß anders und hat bereits angekündigt, in Berufung zu gehen.